Hertha BSC gegen Schalke, Teil II: Der Kopf kickt mit

Beim 0:0 am Freitagabend hatte Herthas Dodi Lukebakio (r.) einen schweren Stand. Findet er Dienstag auf Schalke eine Lücke?

Hertha oder Schalke, wer zieht nach dem Liga-Remis die besseren Schlüsse für das Pokal-Duell? Psychologisch haben die Berliner ein Plus

Berlin. Jürgen Klinsmann konnte kaum glauben, was er sah. „Jaaaa, Lecks!!!“, rief Herthas Chefcoach am Sonntag über den Schenckendorffplatz, „ein Doppelschlag zum Schluss, wo gibt’s denn sowas?“ Dass Flügelspieler Mathew Leckie lediglich zwei unbedeutende Trainingstore erzielt hatte, war Klinsmann bei seinem Euphorie-Ausbruch egal. Wenn es darum geht, seinen Spielern Zuversicht einzuhauchen, lässt er keine Gelegenheit ungenutzt.

Vielleicht liegt in Szenen wie diesen ja Klinsmanns größte Stärke als Trainer. Motivieren, Emotionen wecken, Lockerheit verströmen – wenn es um Psyche und Einstellung geht, hat der Schwabe bemerkenswerte Fähigkeiten.

Seine Gefühls-Eruption am Sonntag war jedenfalls kein Zufall. Unmittelbar zuvor hatten seine Spieler beim Zwei-gegen-zwei ein Feuerwerk vergebener Torchancen abgebrannt, in Slapstick-Manier wurden die Bälle verfehlt, verzogen oder über den Zaun gedroschen.

Als Trainer hätte man nun unzufrieden bis grantig werden können, doch Klinsmann griff zu ein paar krampflösenden Sprüchen. Sekunden später kam Doppelpacker Leckie – der Trainer durfte sich bestätigt fühlen.

Herthas Skjelbred: „Sie haben gemerkt, dass wir ekelig sind“

Dass Fußball zu einem großen Teil Kopfsache ist, ist eine Binse, gilt bei Hertha aktuell aber noch mehr als sonst. Die Berliner stehen vor der seltenen Aufgabe, innerhalb weniger Tage zweimal auf denselben Gegner zu treffen. Nach dem zähen Bundesliga-Duell gegen Schalke 04 am Freitag (0:0) folgt am Dienstag in Gelsenkirchen der Kampf um den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals (20.45 Uhr, Sky).

Nun also müssen aus dem ersten Aufeinandertreffen die richtigen Schlüsse gezogen, Schwächen des Gegners analysiert und Lösungsansätze entwickelt werden. Klar ist: Ein Unentschieden wird es im K.o.-Spiel am Dienstag nicht geben.

Was die Wahl von Taktik und Personal betrifft, liegt die Verantwortung bei Klinsmann (55) und seinem Gegenüber David Wagner (48), hier bleibt abzuwarten, wem die besseren Schachzüge gelingen.

Psychologisch dürfte die erste Runde zwischen Hauptstadt- und Revierklub jedoch nicht nur die Trainer, sondern auch die Spieler beeinflusst haben. „Im Kopf“, sagt Herthas Mittelfeldroutinier Per Skjelbred (32), „haben wir jetzt vielleicht einen kleinen Vorteil.“

Zugang Piatek steht vor seinem Startelf-Debüt

Eigentlich waren die Rollen zwischen den beiden Teams ja klar verteilt. Hier der Tabellensechste Schalke, der zum Rückrundenstart den damaligen Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach entzaubert hatte; dort die noch abstiegsbedrohten Berliner, die in den vier Partien zuvor mit Mühe und Not drei Tore zustande brachten. Bei der Nullnummer am Freitag habe Schalke jedoch gespürt, „dass wir ekelig sind“, sagt Skjelbred, „und wir wissen jetzt, dass wir gegenhalten können“.

Trotz aller fußballerischen Defizite: Für Hertha war der Punktgewinn am Freitag ein Erfolg, für die Schalker indes ein Dämpfer. Die „Königsblauen“ bissen sich im Olympiastadion die Zähne aus, fanden kaum Lücken und wirkten ob des Berliner Abwehr-Bollwerks zunehmend verzweifelt.

Klinsmanns Elf blieb offensiv zwar genauso ungefährlich, kann aber Mut aus der zweiten Halbzeit ziehen. Der neue 23-Millionen-Euro-Zugang Krzysztof Piatek (24) hatte dem mauen Angriffsspiel nach seiner Einwechslung Schwung verliehen. „Ich bin sehr glücklich, hier zu sein“, sagte der Pole, „und ich bin scharf darauf, Tore zu schießen.“ Am Dienstag dürfte Piatek erstmals in der Startformation stehen.

Knifflige Situation für Schalke-Keeper Nübel

Im Schalker Tor wird er dann erneut auf Alexander Nübel (23) treffen, der am Freitag beobachten durfte, wie abgeklärt und zielstrebig Piatek agiert. In Berlin erfuhr der abwanderungswillige Keeper ansonsten wenig Gegenwind, auch von den Schalker Fans.

Ob es in seinem ersten Heimspiel seit Bekanntgabe des Wechsels zum FC Bayern dabei bleibt? Bastian Oczipka glaubt daran. „Ich wünsche mir Rückenwind von unseren Fans“, sagt der Verteidiger, „diese Energie geht dann auf die Mannschaft über.“

In Berlin stellt sich Skjelbred derweil schon mal auf eine turbulente Anfangsphase ein. „Schalke kommt bestimmt mit voller Kapelle“, ahnt der Norweger: „Sie werden versuchen, möglichst schnell ein Tor zu schießen, aber wenn wir durchhalten, bekommen wir unsere Chance.“ Und wenn es nur durch eine Standardsituation ist.

Eine Gruppe um Angreifer Dodi Lukebakio probte am Sonntag jedenfalls schon mal direkte Freistöße. Als der Belgier seinen ersten Versuch sehenswert verwandelte, rief Klinsmann erneut über den Platz. „Always belief in yourself“, trichtere er seinen Spielern ein – glaubt an euch! Der Kopf kickt nun mal mit.