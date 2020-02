Bei Hertha gilt: Alles eine Frage der Perspektive

Berlin. Die Nacht war kurz, aber das störte Jürgen Klinsmann (55) nicht. Im Gegenteil, der Trainer von Hertha BSC verkürzte sein Kontingent an Schlaf sogar freiwillig. Ein alter Freund war in der Stadt. Paolo Stringara, mit dem Klinsmann einst zusammen bei Inter Mailand gespielt hatte. Um halb acht traf man sich zum Frühstück, und was Stringara so erzählte, versüßte Klinsmann den Start in den Tag mehr als ein Marmeladenbrot.

Herthas 0:0 am Freitagabend gegen Schalke sei für den italienischen Gast ein „Mega-Spiel“ gewesen, versicherte Klinsmann. Er selbst nannte das Aufeinandertreffen einen „kleinen taktischen Krimi“. Stringara hätte regelrecht geschwärmt, wie Hertha die Räume zugelaufen und den Gegner so nicht zur Entfaltung kommen lassen habe. In Italien, wo die Kunst des Verteidigens einen höheren ästhetischen Stellenwert genießt als in jedem anderen Land, werden solche Auftritte wie die der Hertha geschätzt. Für Klinsmann war die Sache daher klar: alles eben eine Frage der Perspektive.

Hertha gibt so viel Geld aus wie kein anderer Klub

Dass von den rund 50.000 Zuschauern im Olympiastadion nicht alle so aus dem Häuschen waren, was die Darbietung der eigenen Mannschaft anging, blieb für Herthas Trainer zu verschmerzen. „Das Wichtigste ist, dass wir punkten“, sagte Klinsmann. Vor diesem Hintergrund hatte seine Mannschaft ihre Aufgabe erfüllt.

Ohnehin konnte man den Eindruck gewinnen, dass dieses Spiel nicht so sehr im Vordergrund stand wie gewöhnlich. Hertha hatte an diesem denkwürdigen letzten Transfertag mit der Verpflichtung von Matheus Cunha (20) die Ausgaben für neues Personal in der Winterpause auf rund 80 Millionen Euro erhöht. Kein anderer deutscher Klub gab so viel Geld aus.

Dass Hertha für den Angreifer Krzysztof Piątek (24) die kolportierten 23 bis 27 Millionen Euro bezahlte, konnten viele Anhänger verstehen. Der Pole kommt vom AC Mailand, seine Torgefährlichkeit hat er in der Serie A und der Nationalmannschaft nachgewiesen. Gegen Schalke war er nach gut einer Stunde eingewechselt worden und belebte Herthas Spiel sofort. „Mit ihm war eine ganz andere Präsenz da. Er bringt uns eine Qualitätssteigerung“, schwärmte Klinsmann. Am Dienstag, wenn Hertha im Achtelfinale des DFB-Pokals wieder auf Schalke 04 trifft (20.45 Uhr), wird Piatek mit großer Wahrscheinlichkeit sein Debüt in der Startelf geben. „Das kann sehr gut sein“, sagte Klinsmann über diese Option.

Im Pokal will Hertha-Coach Klinsmann rotieren

Herthas Trainer möchte in Gelsenkirchen seine Mannschaft personell wieder verändern. Es geht um die Steuerung der Belastung. Hertha spielt im Februar gegen Mainz, Paderborn, Köln und Düsseldorf – alles Mannschaften, die in der Tabelle hinter den Berlinern stehen. Mit entsprechenden Ergebnissen könnte sich Hertha der dringendsten Abstiegssorgen entledigen. Im Pokal sollen daher auch Spieler zum Einsatz kommen, die zuletzt weniger Beachtung fanden.

Herthas rege Transferaktivitäten und Klinsmanns Personalauswahl samt Kommunikationsmethoden hatten in den vergangenen Tagen zum Teil starke Unmutsäußerungen der betroffenen Spieler hervorgerufen. Auch dazu bezog Klinsmann Stellung: „Für mich ist das ganz normal, dass sie den Frust auch mal rauslassen. Ich rede mit denen und schaue ihnen ins Gesicht.“ Zu den Frustrierten gehörte Arne Maier, der den Verein verlassen wollte, nicht durfte und gegen Schalke eingewechselt wurde. „Der arme Kerl war fast nur verletzt, seit ich hier bin. Deswegen war er auch ein bissl unzufrieden“, sagte Klinsmann.

Klinsmann lobt Arbeit von Hertha-Manager Preetz

Maier könnte in Gelsenkirchen erneut Spielzeit erhalten. Definitiv nicht dabei sein wird der neueste Zugang, Matheus Cunha. Der Brasilianer weilt noch mit der Olympia-Auswahl seines Landes in Südamerika und wird frühestens Mitte Februar zur Verfügung stehen. Für Cunha soll Hertha bis zu 17 Millionen Euro an RB Leipzig überweisen. Viel Geld für einen, der in der internen Stürmerrangliste der Leipziger nur an vierter Stelle lag und in dieser Saison noch auf seinen ersten Treffer wartet. Klinsmann verteidigte die Personalie: „Man muss sich nur anschauen, welches Entwicklungspotenzial er mit seinen 20 Jahren noch hat.“

Überhaupt folge alles einem konkreten Plan. „Was gemacht wurde, hat alles Hand und Fuß. Michael Preetz hat eine super Arbeit geleistet, sehr zielstrebig und sehr besonnen“, sagte Klinsmann. Wie sich der Markt entwickelt habe, sei nun mal verrückt und nicht Schuld der Berliner. „Natürlich sind die Preise heute total überzogen. Was sich da abspielt, ist verrückt“, sagte Klinsmann.

Er selbst habe sich einst zu Stuttgarter Zeiten eine Ablösesumme von vier Millionen Mark in den Vertrag schreiben lassen. Für Stuttgart sei das viel Geld gewesen. Für Inter, wohin Klinsmann wechselte, ein Schnäppchen. Alles eben eine Frage der Perspektive.

