Hertha BSC und die Wintertransfers: Kaufrausch mit Beigeschmack

Hertha hat in diesem Winter weit mehr Geld für Transfers ausgegeben als jeder andere Bundesligist. Die Konkurrenz beäugt das skeptisch.

Berlin. Der letzte Tag der Transferperiode hatte es noch mal in sich für Michael Preetz. Feilschen, kaufen, verkaufen und verleihen – Herthas Manger war am Freitag schwer gefordert. Zunächst galt es, Platz im Angriff zu schaffen, denn nachdem die Berliner tags zuvor Stürmer Krzysztof Piatek vom AC Mailand verpflichtet hatten (Ablöse 23 Millionen Euro), war der Wechselwunsch bei Davie Selke immer drängender geworden. Schon am Vormittag sickerte durch: Der Angreifer kehrt zu seinem Ex-Klub Werder Bremen zurück.

Zunächst wird Selke (25) für 18 Monate an die Hanseaten verliehen, allerdings mit einer Zusatzklausel. Sollte Werder im Sommer 2021 Erstligist sein, sind die Bremer verpflichtet, den Stürmer zu kaufen. Wie der „Weser-Kurier“ berichtet, soll die Ablöse bei rund zwölf Millionen Euro liegen, womit Hertha einen stattlichen Gewinn machen würde. 2017 war Selke als bis dahin teuerster Zugang der Hertha-Historie von RB Leipzig geholt worden (acht Mio. Euro Ablöse).

Selke kehrt nach Bremen zurück

Preetz und Selke dürften mit diesem Arrangement also recht zufrieden sein. Sportlich kann Hertha nach dem Piatek-Kauf auf den Stürmer verzichten, zudem wird sein Gehalt von gut drei Millionen Euro künftig von Werder bezahlt. Selke, der sich gegen einen Wechsel nach England entschied, winkt bei den abstiegsbedrohten Bremern viel Spielzeit, zudem hat er sich an der Weser schon von 2013 bis 2015 wohl gefühlt. Berlin verlässt er mit einer Bilanz von 84 Pflichtspielen, 19 Toren und 15 Vorlagen. In dieser Saison hatte er jedoch äußerst glücklos agiert (19 Partien, ein Tor).

Wie sehr sich Ansprüche und Finanzkraft bei Hertha seit dem Einstieg von Investor Lars Windhorst gewandelt haben, verdeutlichte der vierte Zugang dieses Winters, den Hertha am Nachmittag nur zehn Minuten nach der Selke-Leihe verkündete: Stürmer Matheus Cunha, 20 Jahre alt, 1,84 Meter groß, wechselt aus Leipzig an die Spree, Kostenpunkt: gut 17 Millionen Euro. Eine bemerkenswerte Summe für einen Spieler, der in dieser Saison meist nur als Joker zum Zug kam (zehn Einsätze, eine Vorlage).

Brasilianer Cunha gilt als Wette auf die Zukunft

Anders als beim gestandenen Profi Piatek muss man die Verpflichtung des Brasilianers eher als eine Wette auf die Zukunft verstehen. „Matheus ist Spieler mit enormem Potenzial“, sagt Manager Preetz, „er hat seine Fähigkeiten auch schon in der Europa und der Champions League unter Beweis gestellt.“ Derzeit spielt Cunha noch für Brasiliens U23 bei der Olympia-Qualifikation in Kolumbien. In Berlin dürfte er frühestens am 10. Februar anlanden.

Einen Spielertyp wie Cunha hatten die Berliner bislang nicht in ihrem Portfolio. Der Rechtsfuß kann nicht nur als Stoßstürmer, sondern auch als hängende Spitze und auf dem Flügel agieren, „er macht unser Angriffsspiel variabler“, sagt Preetz.

Hertha investiert fast 80 Millionen Euro

Tatsächlich gilt Cunha trotz seiner bulligen Statur als technisch versiert, allerdings schien er sich in seien anderthalb Jahren in Leipzig nie so richtig akklimatisiert zu haben. Ob ihm das bei Hertha besser gelingen wird, wo mit dem Argentinier Santiago Ascacibar ein weiterer Südamerikaner im Team steht, wird sich zeigen.

Sicher ist indes: Einen Transferwinter wie den aktuellen gab es noch nie bei Hertha BSC. Nach den Abgängen von Eduard Löwen und Ondrej Duda (jeweils Leihe) kamen Ascacibar (elf Mio.), der Franzose Lucas Tousart (25 Mio., noch bis Sommer in Lyon), Piatek (mit Boni bis zu 27 Mio.) und Cunha (17 Mio.). Was die Winter-Ausgaben betrifft, ist Hertha mit fast 80 Millionen Euro Spitzenreiter der Liga.

Eintracht-Vorstand Hellman: „Einmal-Effekte helfen auf Sicht nicht“

Die nationale Konkurrenz beäugt diesen Vorgang mit großem Interesse, allerdings nicht ohne Skepsis. „Einmal-Effekte werden dir auf Sicht nicht helfen“, sagte Eintracht Frankfurts Vorstandsmitglied Axel Hellmann mit Blick auf die Windhorst-Millionen. „Du musst deine Erlöse stabil nach oben schrauben“, so Hellmann beim Sportbusiness-Kongress Spobis. Sprich: konstant international spielen.

Schalkes Marketingvorstand Alexander Jobst hat ebenfalls Vorbehalte. Ob Hertha eine „durchdachte, nachhaltige Strategie“ verfolge, sei für ihn schwierig zu beurteilen, sagte er dieser Zeitung.