Nachdem Hertha die Karten für das Rückspiel gegen Union zunächst nur an Mitglieder verkaufte, gibt es nun ein Kontingent für Jedermann.

Bundesliga Hertha gibt Derby-Tickets nun doch in den freien Verkauf

Berlin. Neue Hoffnung für Berliner Fußball-Fans: Anders als zunächst angekündigt, bietet Hertha BSC für das zweite Bundesliga-Derby gegen den 1. FC Union nun doch Tickets im freien Verkauf an. Das zunächst zurückgehaltene Kontingent in den Blöcken 18 bis 20 wird anteilig verkauft, gab der Klub am Freitagabend bekannt.

Zu erwerben sind die Karten über den Onlineshop, die Service-Hotline und in Fanshops. Verkaufsstart ist am Montag (3. Februar) um 10 Uhr.

Das Rückspiel zwischen den beiden Hauptstadt-Rivalen findet am 21. März (18.30 Uhr) im Olympiastadion statt. Das Hinspiel hatte Aufsteiger Union überraschend mit 1:0 gewonnen. Während des Spiels war es in beiden Fan-Lagern zu massiven Pyro-Exzessen gekommen.

Zunächst hatte Hertha die Tickets einzig an Vereinsmitglieder verkauft. Grund dürfte die Befürchtung gewesen sein, dass sich Union-Fans Karten für Bereiche außerhalb der Gäste-Blöcke sichern. Den Köpenickern stand lediglich das etatmäßige Gäste-Kontingent zur Verfügung.