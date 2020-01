Hertha BSC holt Stürmer Matheus Cunha aus Leipzig

Matheus Cunha (r.) spielt derzeit noch mit Brasiliens U23 bei der Olympia-Qualifikation in Kolumbien.

Berlin. Seit Tagen lag der Wechsel in der Luft, nun ist er fix. Und es ist der nächste Offensiv-Zugang für Hertha BSC: Der Berliner Fußball-Bundesligist verpflichtete am Freitagnachmittag Stürmer Matheus Cunha von RB Leipzig. Für den 20 Jahre alten Brasilianer zahlte der Hauptstadtklub dem Vernehmen nach 15 Millionen Euro Ablöse.

Für dieselbe Summe war Cunha 2018 vom Schweizer Erstligisten Sion nach Leipzig gewechselt, wo er sich angesichts der hochkarätigen Konkurrenz aber nicht durchzusetzen vermochte. Seine Bilanz in dieser Saison: zehn (Kurz-)Einsätze, ein Torvorlage. Im Vorjahr war er in 25 Partien auf zwei Tore und einen Assists gekommen.

Manager Preetz verspricht sich variableres Angriffsspiel

„Matheus ist ein junger Spieler mit enormen Potenzial, der seine Fähigkeiten sowohl in der Bundesliga als auch international in der Europa League und der Champions League bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat“, sagte Hertha-Manager Michael Preetz am Freitag, „er kann auf dem Flügel, im Zentrum und hängend hinter der Spitze spielen, damit macht er unser Angriffsspiel variabler.“

Preetz erklärte die Pläne hinter den jüngsten Bemühungen auf dem Transfermarkt wie folgt: „Wir wollten uns im Angriff qualitativ breiter aufstellen - das ist uns durch die Transfers von Krzysztof Piatek und nun Matheus Cunha gelungen.“

Der 20-jährige Mittelstürmer geht mit viel Elan in seine neue Aufgabe. „Hertha BSC hat sich sehr um mich bemüht und mir in den Gesprächen ein gutes Gefühl gegeben. Ich möchte hier mit meinen neuen Mitspielern etwas aufbauen und ihnen auf dem Platz helfen“, freut sich Cunha.

Selke verlässt Berlin in Richtung Bremen

Bis der technisch versierte 1,84-Meter-Mann in Berlin aufschlägt, wird es allerdings noch ein paar Tage dauern. Noch ist er für Brasiliens U23 bei der Olympia-Qualifikation in Kolumbien im Einsatz, wo ihm bereits ein Treffer gelang. Die Rückreise nach Deutschland dürfte er frühestens am 9. Februar antreten.

Bereits am Donnerstag hatte Hertha den polnischen Stürmer Krzysztof Piatek für 23 Millionen Euro vom AC Mailand geholt. Angreifer Davie Selke verließ Berlin derweil und kehrte zu seinem Ex-Klub Werder Bremen zurück.