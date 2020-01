Berichte: Davie Selke vor Wechsel zu Werder Bremen

Hertha-Stürmer Davie Selke steht angeblich vor einer Rückkehr an die Weser. Noch fehlt offenbar das „Go“ von Jürgen Klinsmann.

Berlin. Werder Bremen ist auf der Suche nach einem Stürmer offenbar fündig geworden. Medienberichten zufolge soll der frühere U21-Nationalspieler Davie Selke von Hertha BSC zum abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten an die Weser zurückkehren. Bereits zwischen 2013 und 2015 hatte Selke für Werder gespielt, bevor er nach Leipzig und 2017 in die Hauptstadt wechselte.

Laut „Weser-Kurier“ sind sich die Bremer mit dem 25-Jährigen einig, allerdings fehle noch das Einverständnis von Herthas Trainer Jürgen Klinsmann. Nach Informationen des TV-Senders Sky steht Selkes Medizincheck an diesem Freitag noch aus. Für die Hertha erzielte er in der laufenden Spielzeit in 19 Bundesligaspielen ein Tor.