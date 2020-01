Hertha setzt mit Piatek alles auf Angriff

Berlin. Wenn vor Spielen wenig über das Spiel gesprochen wird, ist das aus Sicht von Fußballklubs meistens kein gutes Zeichen. Im Fall von Hertha BSC ist das anders, dort muss sich das Tagesgeschäft gerade dem großen Ganzen unterordnen. Bei der obligatorischen Fragerunde vor dem Duell mit Schalke 04 am Freitagabend im Olympiastadion (20.30 Uhr/DAZN) fehlte Manager Michael Preetz genau so wie Cheftrainer Jürgen Klinsmann. Pressesprecher Marcus Jung entschuldigte Preetz mit dem Hinweis, dass der nun mal noch was zu tun hätte so kurz vor dem Ende der Transferzeit. Bis zu diesem Freitag um 18 Uhr dürfen sich deutsche Vereine mit Spielern verstärken, und es ist davon auszugehen, dass Herthas Manager bis zum Schluss über reichlich Arbeit verfügt.

Piatek kommt vom AC Mailand nach Berlin

Am Donnerstag hatten die Berliner den nächsten Zugang bekannt gegeben. Vom AC Mailand wechselt Krzysztof Piatek (24) langfristig nach Berlin. Als Ablöse sind 22 bis 24 Millionen Euro im Gespräch. Die Summe könnte sich durch die Erfüllung verschiedener Klauseln noch erhöhen, was zur Folge hätte, dass Piatek noch teurer wäre als der Franzose Lucas Tousart, den Hertha Anfang der Woche für 25 Millionen Euro von Olympique Lyon verpflichtete.

Co-Trainer Alexander Nouri (40) freute sich schon mal auf den lang ersehnten Angreifer. „Er ist ein Stürmer, der uns mit seiner Qualität gut zu Gesicht steht. Er kann Bälle festmachen und sich behaupten“, sagte Nouri vor dem Schalke-Spiel.

Der Berliner Bundesligist erwartet um die 50.000 Zuschauer, Karten an der Abendkasse gibt es noch reichlich. Der Rahmen für ein stimmungsvolles Debüt im Olympiastadion wäre für den Neuen gegeben. „Ich verspüre große Lust, dem Verein gemeinsam mit meinen neuen Teamkollegen weiterzuhelfen und schnellstmöglich in der Tabelle einige Plätze nach oben zu klettern“, sagte der Neu-Herthaner. Ob Piatek tatsächlich schon gegen Schalke eingesetzt werden könnte, wusste Nouri aber nicht.

Es gibt noch Karten für das Spiel gegen Schalke

Ohnehin ist derzeit vieles im Ungefähren, was die Personalsituation angeht. Zwar fehlt gegen Schalke sicher nur der immer noch grippegeschwächte Vladimir Darida (Karim Rekik ist nach muskulären Problem weiter angeschlagen). Es könnte aber gut sein, dass sich im Laufe des Freitags noch Spieler verabschieden.

Vor allen in der Offensive dürfte der Wechsel von Piatek eine Kettenreaktion nach sich ziehen. Davie Selke, der erst zu den Gewinnern des Trainerwechsels von Ante Covic zu Jürgen Klinsmann gehörte, verlor zuletzt seinen Stammplatz im Sturmzentrum und könnte nun nach England wechseln. Ihm sollen mehrere Angebote aus der Premier League vorliegen. Selke hatte in der Vergangenheit betont, es gern einmal in dieser Liga versuchen zu wollen, da ihm der Fußball dort mit seiner körperbetonten Spielweise entgegenkomme.

Kalou und Selke könnten nach England wechseln

Dass ihm England gut gefällt, weiß Salomon Kalou bereits aus seiner Zeit beim FC Chelsea. Den Ivorer zieht es nun vermutlich wieder nach London, West Ham soll interessiert sein. Bei Hertha ist Kalou schon länger außen vor, und auch für Selke dürfte es in Zukunft schwierig werden, Spielzeit zu bekommen, sollte er bleiben. Nicht nur wegen der Verpflichtung von Piatek.

Hertha bemüht sich weiterhin um Matheus Cunha (20) von RB Leipzig. Dessen Berater hatte sich in den vergangenen Tagen in Berlin aufgehalten, wie es heißt. Cunha weilt derzeit noch mit der brasilianischen U23 in Südamerika bei einem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele und wäre frühestens Mitte Februar, eher Anfang März verfügbar, aber in seinem Fall reizt Hertha vor allem das geringe Alter des Spielers und das damit einhergehende Entwicklungspotenzial. Leipzig verlangt dem Vernehmen nach zwischen elf und dreizehn Millionen Euro Ablöse plus Boni. Hertha wäre wohl bereit, diesen Preis zu zahlen.

Jastrzembski wird zum SC Paderborn ausgeliehen

Wie die Morgenpost erfuhr, wird Offensivspieler Dennis Jastrzembski (19) an den Liga-Konkurrenten SC Paderborn ausgeliehen. Dort soll das Talent, das unter Pal Dardai bereits zum Einsatz in der Bundesliga kam, Spielpraxis sammeln.

Kein Verein hat in der Winterpause so viel Geld investiert wie Hertha

Kein Verein hat in dieser Winterpause bisher so viel Geld in neue Spieler investiert wie die Berliner. Was Transferausgaben angeht, liegt Hertha sogar vor den Branchenriesen Bayern München und Borussia Dortmund. Die Winter-Verpflichtungen von Santiago Ascacibar (elf Millionen, VfB Stuttgart), Lucas Tousart (25, Lyon) und Piatek (24, AC Mailand) kosteten um die 60 Millionen Euro. Der Preis könnte durch die Erfüllung verschiedener Klauseln steigen. So viel Geld hatte Hertha in den vergangenen fünf Jahren für alle Spielzeiten zusammen ausgegeben. Sollte Cunha noch dazukommen, erhöht sich die Summe ohnehin.

Spielerkäufe dieser Größenordnung sind seit dieser Saison für die Berliner möglich. Im Sommer war Investor Lars Windhorst bei Hertha BSC eingestiegen und hatte dem Klub 224 Millionen Euro überwiesen. Kurz darauf begann Hertha, das Geld in die Mannschaft zu investieren. Als erste Spieler der neuen Zeitrechnung kamen Dodi Lukebakio vom FC Watford (20 Millionen) und Eduard Löwen (7,5 Millionen). Insgesamt nähern sich Herthas Ausgaben allein für Ablösesummen der 100-Millionen-Marke.

Lukebakio, der sich für die Dauer eines halben Jahres Herthas Rekordeinkauf nennen durfte, führt die mannschaftsinterne Torschützenliste mit fünf Toren an. Das soll sich nach dem Kauf des neuen Rekordmannes Piatek möglichst schnell ändern.