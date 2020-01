Berlin. Krzysztof Piatek (24) war erst wenige Stunden bei seinem neuen Arbeitgeber KS Cracovia, da verblüffte er schon die Menschen um sich herum. Der Stürmer, gerade von Zaglebie Lubin gekommen, sollte sich eine Trikotnummer aussuchen und bestand auf der 99. Der zuständige Mitarbeiter schaute etwas betreten drein und wies Piatek darauf hin, dass diese Nummer in der Welt des Sports immer mit Wayne Gretzky in Verbindung gebracht wird, dem größten Eishockey-Spieler der Geschichte. Piateks Antwort fiel kurz aus: „Nun, dann muss ich eben versuchen, dass man in Zukunft an mich denkt, wenn man die 99 sieht.“

An Selbstvertrauen fehlte es Krzysztof Piatek noch nie

An Selbstvertrauen mangelt es Herthas neuem Stürmer nicht, das sagt auch sein ehemaliger Trainer Michal Probierz. Der spielte als Profi von 1993 bis 1997 selbst in der Bundesliga für Uerdingen und Wattenscheid, später wurde er Trainer und traf in Krakau auf Piatek. „Obwohl er erst 21 war, als er zu uns kam, war er sehr bestimmt, was seine Karriereplanung anging. Für ihn war klar, dass er ins Ausland zu den großen Klubs wollte, und dafür arbeitete er wirklich hart. Ich hatte selten einen Spieler, der so ehrgeizig war.“ Nach den Einheiten blieb Piatek, dessen Name Piontek ausgesprochen wird, oft noch länger und machte Extraschichten. Dem Trainerteam imponierte das.

Probierz trainierte Piatek zwei Jahre, dann zog der Stürmer weiter nach Italien zu CFC Genua. „Für ihn war das der logische nächste Schritt“, sagt Probierz. Auf seiner ersten Auslandsstation hatte der Stürmer keinerlei Anpassungsschwierigkeiten, in 21 Pflichtspielen erzielte er 19 Tore. Nach nur einem halben Jahr folgte der Wechsel zum AC Mailand, der für ihn 38 Millionen Euro überwies. Piatek, der mit beiden Füßen und dem Kopf treffen kann und nicht nur optisch viel Ähnlichkeit zu Robert Lewandowski aufweist, war am Ziel seiner Träume.

Hertha BSC Berlin muss den Stürmer mit Flanken versorgen

Auch in Mailand lief es für ihn zunächst gut. Nach einem Trainerwechsel im Herbst geriet er aber immer stärker ins Abseits. Bei Milan war er im Angriff oft auf sich allein gestellt, was ihm laut seinem alten Trainer nicht liegt. „Er ist nicht derjenige, der viel über Einzelaktionen kommt. Er benötigt Flanken und viele Bälle in den Strafraum, dort ist er gefährlich“, sagt Probierz. Als Mailand kürzlich Zlatan Ibrahimovic zurückholte, fürchtete Piatek mehr denn je um Spielzeit und entschied sich zum Wechsel. „Milan wird das noch bereuen. Da bin ich mir sicher. Hertha darf sich auf einen richtig gefährlichen Stürmer freuen“, sagt Probierz.