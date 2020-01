Hertha BSC zwischen Unbeugsamkeit und Dusel

Berlin. Wer Jürgen Klinsmann zuhört, muss auf der Hut sein. Herthas Chefcoach neigt ja dazu, die blau-weiße Wirklichkeit rosarot einzufärben, dabei kommt die Realität beim Berliner Fußball-Bundesligisten derzeit eher grau daher. Am Tag nach dem Last-Minute-Sieg beim VfL Wolfsburg war das nicht anders. Wer den Ausführungen des Trainers lauschte, ohne die Partie gesehen zu haben, hätte den Eindruck gewinnen können, beim schmeichelhaften 2:1 (0:0) ein prima Spiel verpasst zu haben.

„Gute Ballstafetten nach vorn“ hatte Klinsmann (55) bei seiner „zielstrebigen“ Elf ausgemacht, auf der linken Seite sei richtig „Leben drin“ gewesen und überhaupt: Der Erfolg habe „die Arbeit bestätigt, die wir seit der Vorbereitung investiert haben“. Eine Meinung, die man getrost als euphemistisch einstufen darf, hatte der unterirdische Kick doch selbst hartgesottenen Hertha-Fans alles abverlangt.

Langsam aber sicher darf man sich fragen, woran genau Klinsmann mit seinem Team eigentlich so hart arbeitet. Spielerischer Fortschritt ist derzeit nicht einmal in Spurenelementen nachweisbar, dabei haben sich die Vorzeichen im Vergleich zu seinem Amtsantritt doch stark verändert.

Den Berlinern hilft das „Quäntchen Glück“

Dass Klinsmann im November und Dezember auf die pragmatische Kombination aus tief stehender Defensive und Konter setzte, war zwar nicht schön anzusehen, aber leicht nachzuvollziehen. Erstens steckte Hertha knietief im Tabellenkeller, zweitens blieb im laufenden Betrieb keine Zeit, um die Spielweise seiner Elf zu verfeinern.

Inzwischen hatten er und sein Trainerteam allerdings eine komplette Wintervorbereitung, um offensive Ideen und Automatismen einstudieren zu lassen – so, wie er selbst es kurz nach Weihnachten angekündigt hatte. Zu sehen ist davon bislang nichts. Ein weiterer Beleg dafür, dass Klinsmanns Worte und Taten nicht immer Hand in Hand gehen müssen.

Dass Herthas Fans mit diesem kleinen Makel derzeit gut leben können, liegt an den Resultaten. Jene können sich – anders als Herthas Fußball – ohne Zweifel sehen lassen. Nach Siegen gegen Freiburg und Leverkusen haben die Berliner nun auch Europapokal-Anwärter Wolfsburg geschockt, wenngleich Klinsmann zugab, „das Quäntchen Glück auf unserer Seite gehabt“ zu haben.

Widerspenstigkeit als einziger Trumpf

Sei’s drum: Hertha steht als Tabellen-13. sieben Punkte vor einem Abstiegsplatz, unter Klinsmann holten die Berliner elf Punkte aus sieben Spielen. Der Trainer selbst drückt die Bilanz etwas anders aus. „Seitdem ich hier bin, haben wir nur zwei Spiele verloren“, sagte er, „gegen Dortmund und die Bayern – beides Mega-Mannschaften.“

Was man den Berlinern zugutehalten muss, ist ihre Widerspenstigkeit. In Wolfsburg ließen sie sich nicht vom Rückstand durch Admir Mehmedi (68. Minute) beeindrucken, im Gegenteil.

„Wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen“, sagte Klinsmann, der die Körpersprache seiner Spieler genauestens beobachtet hatte. Nach dem Ausgleich durch Jordan Torunarigha (74.) habe der Schwabe gespürt, dass seine Elf „jetzt sogar noch mehr“ wollte. Tatsächlich köpfte Dodi Lukebakio den Ball schlussendlich zum Sieg ins Netz (90.). Ein Erfolg der Unbeugsamen, garniert mit ein wenig Dusel.

Lyons Tousart am Montag in Berlin erwartet

Die Einstellung stimmt also, aber ob sich an Herthas B-Note alsbald etwas ändert, darf zumindest bezweifelt werden. Noch hat Manager Michael Preetz bis 31. Januar Zeit, um Verstärkung zu verpflichten.

Der defensive Mittelfeldspieler Lucas Tousart (22) wurde bei Olympique Lyon am Sonntag geschont und soll laut französischen Medien am Montag in Berlin eintreffen, wird aber wohl postwendend an Lyon zurückverliehen, ehe er ab Sommer Blau-Weiß trägt. Der Franzose wird Hertha rund 25 Millionen Euro kosten. „Dass wir uns überhaupt in diesen Regionen umschauen dürfen, ist eine Riesensache“, gab Klinsmann zu bedenken. Auch RB Leipzigs Stürmer Mathes Cunha (20) gilt weiter als Kandidat, Kostenpunkt rund 15 Millionen Euro.

Klinsmann überrascht mit Umstellungen

Vorerst setzt Klinsmann auf das vorhandene Personal – und lotet dabei neuerdings die Breite des Kaders aus. Nachdem er zuletzt mehrfach betont hatte, wie förderlich eine feste A-Elf für die Stabilität sei, überraschte er gegen Wolfsburg mit diversen Umstellungen.

Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt erhielt den Vorzug vor Marvin Plattenhardt, statt Stürmer Davie Selke durfte Rechtsaußen Marius Wolf spielen, und von der Bank kam erstmals seit dem ersten Spieltag Alexander Esswein. „Es geht nur im Gesamten, im Team“, erklärte Klinsmann den Sinneswandel. Konkurrenzkampf hat eben noch nie geschadet.

Im Konkurrenzkampf der Bundesliga empfängt Hertha am Freitagabend (20.30 Uhr) Schalke 04 im Olympiastadion. Auch dann wollen sich die Berliner wieder unbeugsam geben, so, wie es ihnen bei allen fußballerischen Defiziten zuletzt häufig gelungen ist. Zufallsprodukte sind die jüngsten Erfolge jedenfalls kaum. „Immer Glück ist auch Können“, hat Trainer-Legende Hermann Gerland einst gesagt. Und auf dessen Worte ist Verlass.