Klinsmann zu Tousart-Transfer: "Nichts unterschrieben"

Herthas ist an Mittefeldspieler Lucas Tousart von Olympique Lyon interessiert. Der Wechsel ist aber noch nicht in trockenen Tüchern.

Berlin. Trotz der Wechselankündigung durch Olympique Lyon hat Jürgen Klinsmann weiterhin nicht die Verpflichtung von Lucas Tousart bei Hertha BSC bestätigt. "Da ist noch gar nichts in trockenen Tüchern", sagte der Coach der Berliner am Sonntag. "Wir bestätigen noch gar nichts, weil noch nichts unterschrieben ist." Französischen Medien zufolge soll der 22-Jährige erst im Sommer nach Berlin kommen.

Rudi Garcia, Tousarts Trainer bei Olympique Lyon, hatte am Freitag zumindest bereits den baldigen Abgang des 22-Jährigen erklärt. Demnach werde der Spieler aber in der Rückrunde noch für den Club aus der französischen Ligue 1 auflaufen. "Es ist eine sehr gute Neuigkeit, dass Lucas Tousart bleibt", zitierte Lyon seinen Trainer auf Twitter. "Er sollte für die zweite Saisonhälfte an uns ausgeliehen werden."

Die französische Sport-Tageszeitung "L'Équipe" hatte zuvor berichtet, dass Hertha und Lyon dabei seien, sich über einen Transfer von Tousart zu einigen. Die Ablösesumme solle demnach um 24 Millionen Euro ohne Boni betragen.

"Wir bewegen uns auf dem Markt", sagte Klinsmann grundsätzlich. "Dass wir uns überhaupt in Regionen bewegen dürfen und uns umschauen, wer bei Champions-League-Teams alles spielt, ist für uns eine Riesensache." Bislang haben die Berliner im Winter Santiago Ascacibar vom Zweitligsten VfB Stuttgart geholt.