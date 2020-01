Hertha BSC: Stark steht in Wolfsburg in der Bringschuld

Berlin. Würde Niklas Stark (24) noch zur Schule gehen, er wäre der Traum aller Lehrer. Eine schnelle Auffassungsgabe, hohe Konzentrationsfähigkeit und Freude bei der Arbeit, all das bescheinigt ihm sein aktueller Vorgesetzter. Im Wortlaut liest sich das so: „Er hört unglaublich gut zu und setzt die Dinge schnell um. Es macht sehr, sehr viel Spaß, mit Niklas zu arbeiten.“

Die Sätze stammen von Jürgen Klinsmann (55), der als Trainer von Hertha BSC ja so was wie Starks Lehrer ist. Ungünstig nur für Stark, dass dem Fußballlehrer Klinsmann eine Eigenschaft zugesprochen werden darf, auf die sein Berufskollege Pep Guardiola lange ein Patent besaß. Klinsmann und Guardiola finden ihre Spieler immer alle super, manchmal sogar super-super oder auch super-spannend, bei näherer Betrachtung fällt dann aber auf, dass die Lobeshymnen in der Realität bald zu Leierkastenmusik verkommen.

Was im Fall des blitzgescheiten Stark darin mündete, dass er nach Klinsmanns Ankunft schnell lernen musste, wie wenig super es sich anfühlt, auf der Bank zu sitzen. Unter Ante Covic noch stets in der Startelf, durfte Stark bei Klinsmann nur in dessen ersten beiden Spielen von Beginn an auflaufen. Beide Male wurde er ausgewechselt, im Anschluss folgten drei Begegnungen ohne Einsatz, gegen Bayern fehlte Stark krankheitsbedingt.

Boyata und Rekik sind in Herthas Innenverteidigung gesetzt

Der Infekt gilt als überstanden, gegen Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky) ist Stark fit. Weil Abwehrchef Dedryck Boyata beim 0:4 gegen Bayern seine fünfte Gelbe Karte bekam und nun gesperrt fehlt, darf sich Stark berechtigte Hoffnungen auf Spielzeit machen. „Niklas ist die logische Schlussfolgerung“, sagt Klinsmann, der dazu auf einen Einsatz des gegen Bayern ebenfalls verhinderten Karim Rekik hofft. Den Niederländer plagten muskuläre Probleme, unter der Woche konnte er aber wieder am Training teilnehmen.

Rekik ist für die linke Stelle in der Innenverteidigung vorgesehen, Stark für die Rechte, allein weil er nach Boyatas Ausfall der einzige verbliebene Rechtsfuß auf dieser Position ist. Ob Klinsmann und sein Trainerteam allerdings dauerhaft mit einer Rückkehr von Stark unter die ersten Elf planen, ist fraglich. Der Trainer hat mehr als einmal seine Wertschätzung für Boyata und Rekik kundgetan, die er beide zu den besten Abwehrspielern Europas zählt. Stark stehe dem Duo zwar in kaum etwas nach, nur lassen dessen gesunkene Einsatzzeiten anderes vermuten.

Für Niklas Stark waren die vergangenen Wochen und Monate keine einfachen. Da war der schlechte Saisonstart mit Hertha und dann das lange Warten auf sein Debüt bei der deutschen Nationalmannschaft, das sich aufgrund von zum Teil kuriosen Verletzungen immer wieder verzögerte. Erst lief er nachts gegen eine Tischkante und verletzte sich das Knie, dann brach die Nase. Als es dann endlich doch klappte mit dem lang ersehnten Länderspiel, verlor er kurz darauf seinen Stammplatz im Verein. Ein ungewohntes Gefühl, war Starks Karriere in den vergangenen Jahren bei Hertha doch wie am Reißbrett entworfen verlaufen.

Starks Umfeld soll bei Hertha um sofortigen Wechsel gebeten haben

Schnell hatte sich der damalige Juniorennationalspieler nach seinem Wechsel aus Nürnberg zur Stammkraft entwickelt und war bald zur Führungskraft aufgestiegen. Größere Klubs wie Borussia Dortmund sollen im vergangenen Sommer reges Interesse gezeigt haben. In seinem Altersbereich zählt Stark nach wie vor zu den talentierteren deutschen Innenverteidigern und galt lange als ernste Option für die Europameisterschaft im kommenden Sommer. Nur muss er für eine Nominierung regelmäßig im Verein spielen. Die Degradierung hätte also zu keinem ungünstigeren Zeitpunkt kommen können.

Es heißt, Starks Umfeld habe sich in den vergangenen Tagen bei Hertha BSC nach der Möglichkeit eines sofortigen Wechsels erkundigt, was Michael Preetz aber verneint. „Das kann ich nicht bestätigen“, sagt Herthas Manager. Er fordert von Stark eine Reaktion und die Leistung, die ihn in die Nationalmannschaft gebracht hat. Die war in der Hinrunde zu selten zu sehen. Stark fiel des Öfteren durch Unsicherheiten auf, so wie die meisten Berliner während der Amtszeit von Ante Covic. Zu Starks Situation sagt Preetz: „Wenn man die Chance bekommt, muss man sie nutzen“.

Hertha-Coach Klinsmann wirbt um Starks Verständnis

Das klingt fordernder als bei Klinsmann, der nach eigener Aussage immer wieder versuchte, um Verständnis bei Stark zu werben. „Wir kamen als Trainerteam hier neu an und mussten aus dem Stegreif entscheiden. Da lag der Fokus auch auf Kleinigkeiten, etwa wer passt zu wem? Wir mussten uns festlegen und sind bisher damit gut gefahren, denke ich.“

Jürgen Klinsmann könnte auch sagen, dass er Boyata und Rekik in diesem Moment für die bessere Besetzung hält, weil sie mental robuster wirken, erfahrener sind und im nervenaufreibenden Abstiegskampf der Mannschaft mehr Sicherheit geben mit ihrer Körpersprache. Aber das ist einfach nicht seine Art.

