Hertha BSC: Fitness-General Werner Leuthardt ist der Beinemacher

Berlin. Der Mann macht Eindruck, auch auf millionenschwere Profis. „Werner Leuthard ist ein richtiger Drill-Sergeant“, sagt Hertha-Keeper Rune Jarstein über den neuen Fitness-Coach des Berliner Fußball-Bundesligisten. Flügelspieler Javairo Dilrosun drückt es noch etwas drastischer aus: „Das“, sagt der Niederländer, „ist niemand, mit dem man sich gern anlegen will.“

Tatsächlich bringt Leuthard (57) das mit, was man gemeinhin als natürliche Autorität bezeichnet. Eine Aura, die auch seiner Karriere bei der Bundeswehr geschuldet sein dürfte, den Kasernenton kann ein Oberleutnant a.D. nun mal schwer abstreifen.

Davon, dass Leuthard in Feldmarschall-Manier über den Schenckendorffplatz schreit, kann zwar keine Rede sein, aber seine Ansagen sitzen meist besser als jede Uniform – passgenau, kernig, auf den Punkt.

Magath: „Sein Anteil am Titel 2009 war riesengroß“

Beim Aufwärmprogramm am Mittwochvormittag standen Leuthard 23 Feldspieler gegenüber, nebeneinander aufgereiht, aufmerksam bis in die Haarspitzen. Die Kommandos für die folgenden Laufserien gab der zweite Fitness-Coach Henrik Kuchno, doch allein Leuthards Präsenz schien bei den Profis die Sinne zu schärfen.

Jeder weiß: Dem Blick von Leuthard, verschränkte Arme, kerzengerade Haltung, Füße schulterbreit, entgeht nichts – und niemand will bei ihm in Ungnade fallen. „Außerhalb des Platzes können wir mit ihm lachen und Späße machen“, sagt Dilrosun, „aber wenn wir trainieren, will er, dass wir konzentriert sind, denn er will uns besser machen.“

Dass er dazu in der Lage ist, hat Leuthard nirgendwo so eindrucksvoll bewiesen wie bei Herthas kommendem Gegner am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky). In Wolfsburg wirkte der Niederbayer erstmals von 2007 bis 2009, in der Ära von Trainer Felix Magath, der ihn fünf Jahre zuvor zum VfB Stuttgart holte und fortan nicht mehr auf ihn verzichten wollte.

Spitznamen: „Werner Beinhart“, „General“ und „Muskel-Versteher“

Beim VfL gelang dem Duo 2009 das Kunststück, den Titel zu holen – eine Sensation. „Der Anteil von Werner Leuthard an der Meisterschaft war riesengroß“, erzählte Magath Jahre später. In Bezug auf „inhaltliche Komponenten und die Führung von Spielern“ hätten Leuthard und er „auf einer Wellenlänge“ gelegen.

Spitznamen hat sich Leuthard über die Jahre einige verdient, sei es „Werner Beinhart“ oder „General“. Ihn als reinen Schleifer abzustempeln, würde ihm allerdings nicht gerecht, denn eine vielleicht noch größere Stärke liegt in der Verletzungsprävention.

„Darin“, sagt Eintracht Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner, „ist er eine Koryphäe.“ Bei den Hessen hatte Leuthard 2018/19 dafür gesorgt, dass das Team trotz Mehrfachbelastung in der Europa League glänzte und zeitgleich auch in der Bundesliga stark abschnitt.

Verletzungsprävention als große Stärke

„Wenn ich Probleme mit dem Rücken oder im Oberschenkel habe, sage ich ihm Bescheid“, erzählt Hertha-Profi Dilrosun: „Er zeigt mir dann bestimmte Übungen und nach ein paar Minuten sind die Beschwerden verschwunden. Seine Methoden sind sehr effektiv.“ Dass zu Leuthards Spitznamen auch „Muskel-Versteher“ zählt, kommt offenbar nicht von ungefähr.

Bei Hertha waren Verletzungen in den vergangenen Jahren ein häufiges Übel. Jene waren zwar längst nicht immer muskulären Ursprungs, aber oft genug.

Innenverteidiger Karim Rekik verpasste in den vergangenen zwei Spielzeiten insgesamt 14 Partien wegen Muskelblessuren, Dilrosun elf und fünf weitere wegen einer Blockade im Rücken. Weitere Beispiele lieferten Linksverteidiger Marvin Plattenhardt und Mittelfeldspieler Vladimir Darida, die jeweils sechs Mal fehlten, weil die Muskulatur nicht mehr mitspielen wollte.

Die Berliner laufen jetzt knapp drei Kilometer mehr pro Partie

Wie Leuthard dieses Manko beseitigen und zugleich Laufleistung und Spritzigkeit steigern will, hätte man gern von ihm selbst erfahren, doch Klinsmann machte die Trainingseinheit am Mittwoch nach dem Aufwärmprogramm zu einem nicht-öffentlichen Training.

So bleibt vorerst nur der Blick auf die Statistik. Jene besagt: Im Vergleich zu den zwölf Ligaspielen unter Ex-Coach Ante Covic (112,8 Kilometer im Durchschnitt) läuft die Mannschaft seit der Ankunft von Klinsmann und Leuthard deutlich mehr (115,4 Kilometer pro Partie). Eine Leistung, die den Berlinern auch am Sonnabend in Wolfsburg gut zu Gesicht stehen würde.