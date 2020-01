Hertha BSC: Klinsmanns Rückkehr an den Ort seiner größten Schmach

Ratlos: Als Trainer des FC Bayern erlebte Jürgen Klinsmann in Wolfsburg ein Debakel.

Als Bayern-Coach erlebte Jürgen Klinsmann in Wolfsburg ein Debakel. Nun kehrt er mit Hertha an den Ort seiner größten Demütigung zurück

Hertha BSC in Wolfsburg Klinsmanns Rückkehr an den Ort seiner größten Schmach

Wolfsburg/Berlin. Felix Magath hob die Demütigung für Jürgen Klinsmann auf die allerhöchste Stufe. In der Bundesliga-Partie seines VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern lief bereits die 89. Minute, doch für einen finalen Nackenschlag reichte die verbleibende Zeit allemal.

Der Sieger stand kurz vor Schluss längst fest, Magaths Wolfsburger führten nach je zwei Toren des fantastischen Sturmduos Grafite und Edin Dzeko sowie eines Treffers von Christian Gentner mit 5:1. Ein Debakel für den Rekordmeister, aber Magath hatte am 26. Spieltag der Saison 2008/2009 noch eine Idee, um seinem ehemaligen Klub nicht nur die Leder-, sondern auch noch die Unterhosen auszuziehen. Er wechselte den Torhüter aus.

Hertha-Trainer Klinsmann: „Das tat weh“

Diego Benaglio ging, André Lenz kam, und die Bayern schäumten vor Wut. Allen voran der damalige Boss Uli Hoeneß, der eine Unsportlichkeit beklagte. Kapitän Mark von Bommel sagte: „Ich finde das respektlos, weil Magath hier gearbeitet hat. In meinen Augen ist das eine Demütigung, schlimmer geht es fast nicht.“ Und auch der Münchener Trainer war nach der Aktion angefasst. „Wenn der gegnerische Trainer den Torwart auswechselt, dann tut das weh“, sagte Klinsmann.

Am Sonnabend kehrt der Schwabe mit Hertha BSC an den Ort seiner größten Schmach zurück (15.30 Uhr, Sky), und die denkwürdige Pleite vor gut zehn Jahre dürfte er nicht vergessen haben. Damals, im April 2009, hatte der einstige Sommermärchen-Macher ohnehin schon einen schweren Stand bei den Bayern, weil er die mit hoher Qualität ausgestattete Mannschaft nicht konstant aufs höchste Leistungsniveau hieven konnte. Dem Meistertitel, den sich später Magaths VfL sichern sollte, liefen die Münchner hinterher. Das 1:5 in Wolfsburg war für Klinsmann dann ein heftiger Axthieb in seinen bereits angesägten Trainerstuhl.

Kurz darauf war für den früheren Welt- und Europameister nach einer 0:1-Niederlage auf Schalke Schluss, nach nur zehn Monaten im Amt. Seither wurde Klinsmann nicht mehr in offizieller Funktion in Wolfsburg gesehen. Erst im März vergangenen Jahres stand er plötzlich wieder am Spielfeldrand – als TV-Experte für das Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien (1:1).

Bekommt Klinsmann die Köpfe frei?

Am Sonnabend wird er nun in der Coachingzone Platz nehmen, als Trainer von Hertha BSC. Vom Druck seiner Bayern-Zeit ist er dabei weiter entfernt als München von Wolfsburg, bei Hertha feiern sie Klinsmann als Heilsbringer. Die Erfolgsserie des Dezembers, als die Berliner acht Punkte aus vier Spielen holten, ist allerdings gerissen, und das jüngste 0:4 gegen die Bayern hatte es in sich.

Die Frage ist: Bekommt Klinsmann die Köpfe seiner Spieler nach der Pleite vom Sonntag wieder frei? Er selbst wird versuchen, mit gutem Beispiel voranzugehen und die Vergangenheit auszublenden, um ja kein zweites persönliches Waterloo in Wolfsburg zu erleben. Sollte sich die Geschichte indes wiederholen, könnte er auch in Berlin in die Bredouille geraten.