Selke schießt Siegtreffer im Test gegen Stettin

Berlin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat am Sonntag ein nicht-öffentliches Testspiel gegen Pogon Stettin gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klinsmann setzte sich mit 1:0 (1:0) gegen den Dritten der polnischen Ekstraklasa durch.

Den Siegtreffer für die Berliner erzielte Stürmer Davie Selke (11. Minute), wie der Klub bei Twitter mitteilte. Für Hertha war es die Generalprobe vor dem Rückrundenstart am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im Olympiastadion gegen den FC Bayern München.

Arne Maier wird Hertha in der Vorbereitung auf dieses Spiel vorerst fehlen. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler werde die nächsten Tage nicht am Mannschaftstraining teilnehmen und wegen einer Knieverletzung nur individuell trainieren, teilten die Berliner mit. Maier hatte sich die Blessur im Testspiel gegen Eintracht Frankfurt am Mittwoch zum Abschluss des Trainingslagers in Florida zugezogen.