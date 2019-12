Rekik macht bei Hertha den Unterschied

Karim Rekik ist bei Hertha BSC einer der größten Gewinner des Trainerwechsels. Coach Klinsmann will mit den Berlinern in den Europacup.

Berlin. Für all jene, die die Gegenwart von Hertha BSC trotz des Auswärtssieges in Leverkusen (1:0) immer noch nicht so prickelnd finden, hatte Jürgen Klinsmann eine Botschaft parat. Nach dem zweiten Erfolg hintereinander erinnerte der Trainer mal wieder daran, dass Herthas Ziele für die Zukunft ganz andere seien als der schnöde Abstiegskampf, in dem man sich als aktuell 13. der Fußball-Bundesliga befindet und der immer noch die Alltagsrealität abbildet. Mittel- und langfristig wolle man nach Europa, sprach Klinsmann, der seit seiner Ankunft immer wieder apostelhaft betont, dass neue Zeiten bald ins Berliner Lande ziehen werden.

Klinsmann strebt mit Hertha in den Europacup

Konkret wurde Klinsmann nach möglichen Verstärkungen in der Winterpause gefragt, auch der Name Mario Götze fiel. Jener Götze, der Deutschland 2014 zum Weltmeister machte, seitdem aber wenig weltmeisterlich spielt und bei Borussia Dortmund nicht so häufig zum Einsatz kommt, wie ihm lieb ist.

Anders als branchenüblich dementierte der Trainer nicht oder verwies auf seine Vorgesetzten (die in Klinsmanns Fall nicht ganz einfach zu definieren wären), sondern blieb in der Rolle des Verkündenden. „Die Ambitionen sind klar definiert, dass dieser Hauptstadtklub nach Europa will. Ob da jetzt der Mario spekuliert wird oder andere Spieler in Europa, auch Champions-League-Spieler, das wird jetzt ganz normal sein. Nach denen schauen wir uns um. Wir gehen da jetzt mit einer ganz anderen Denkweise ran.“

Hertha bekommt 224 Millionen Euro von Investor Windhorst

In den vergangenen Monaten hatte Investor Lars Windhorst dem Klub 224 Millionen Euro zugeführt, was zur Folge hat, dass Manager Michael Preetz in Sachen Zugänge nicht mehr discountern muss, sondern sich im KaDeWe des Transfermarkts umsehen darf. Dort also, wo die Luxusobjekte feil geboten werden, zu denen Götze mal gehörte.

Erste Härten, wie sie ein auf europäisches Niveau angehobener Kader bringen würde, gab es bereits in Leverkusen. Nationalspieler Niklas Stark fand sich zum zweiten Mal infolge auf der Bank wieder, seinen Stammplatz hat der 24-Jährige vorerst verloren. Klinsmann setzt auf das Duo Dedryck Boyata und Karim Rekik, Letzterer untermauerte seine ansteigende Form mit dem Siegtreffer, als er nach einer Ecke frei vor dem Leverkusener Tor auftauchte und seinen eigenen Nachschuss verwandelte.

Mit Rekik und Boyata steht Hertha sicher im Abwehrzentrum

Wie schon gegen Freiburg kassierten die Berliner mit Boyata und Rekik im Zentrum kein Gegentor. Sollte sich niemand der beiden Profis verletzen, bleibt für Stark auch beim abschließenden Spiel vor der Winterpause am Sonnabend gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr, Olympiastadion) nur die Rolle des Reservisten. Die Personalie birgt eine gewisse Brisanz. Stark gehört bei Hertha zu den Führungskräften, erst kürzlich gab er sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Sein Ziel ist die Europameisterschaft im kommenden Sommer. Nur ist eine Nominierung ohne Stammplatz im Klub unrealistisch.

Rekik hingegen ist einer der größten Gewinner des Trainerwechsels von Ante Covic zu Jürgen Klinsmann. Unter dem neuen Trainer verpasste er in vier Spielen keine Minute, bei Covic blieb er fünf Mal komplett außen vor. Klinsmann setzte dagegen von Beginn an auf den Niederländer. „Er hat sofort das Gespräch mit mir gesucht und mir seine Sicht auf den Fußball erklärt. Seine Ansichten decken sich mit meinen, vor allem, wenn es darum geht, was auf und neben Feld dazugehört, um erfolgreich zu sein“, sagt Rekik, ohne ins Detail zu gehen. Das Gespräch habe ihm gut getan, seine jüngsten Leistungen bestätigen das.

Maier nach Grujic-Sperre vor Startelfdebüt gegen Gladbach

Rekik und sein Partner Boyata waren Fixpunkte einer Berliner Mannschaft, die sich als schwer zu bespielendes Konstrukt entpuppte. Auch Per Skjelbred verdiente sich als Abfangjäger vor der Abwehr Bestnoten. Beim Hinrundenabschluss gegen Gladbach wird Klinsmann sein immer besser funktionierendes Mittelfeld aber umstellen müssen. Der sich in ebenfalls stark ansteigender Form befindliche Marko Grujic sah in Leverkusen seine fünfte Gelbe Karte und fehlt am Sonnabend gesperrt. Für ihn könnte Arne Maier sein Startelfdebüt nach langer Verletzungspause geben. Gegen Bayer war er in der 90. Minute eingewechselt worden, seine erste Berücksichtigung unter Klinsmann.

Mit Maier könnte Hertha wieder mehr Dominanz in der Mitte ausstrahlen, seine Ballsicherheit ging den Berlinern in dieser Saison bisher ab. In Leverkusen stand die Mannschaft wieder sehr tief, verzichtete auf Ballbesitz und stieß immer wieder gefährlich nach vorn. „Momentan ist es unsere Stärke, dass wir uns über die Außen Konterchancen erarbeiten“, sagt Klinsmann. Das sei nicht unbedingt ästhetisch wertvoll, aber momentan gehe es um Pragmatismus. „Die Situation ist Abstiegsgefahr“, sagt Klinsmann. Das sei nun mal die Gegenwart und der müsse man sich trotz aller Pläne erst einmal stellen. Ein Sieg gegen Mönchengladbach könnte Hertha der Zukunft aber ein ganzes Stück näher bringen.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.