Hertha BSC: Der Plan von Jürgen Klinsmann geht auf

Berlin. Wer hätte das gedacht? Hertha BSC bezwingt mit Bayer Leverkusen einen Champions-League-Kandidaten mit 1:0 (0:0) – trotz nur 29 Prozent Ballbesitz, trotz nur 46 Prozent gewonnener Zweikämpfe und trotz einer schwachen Passquote von 68 Prozent. Dennoch war beim Überraschungserfolg im Rheinland weit weniger Dusel im Spiel als beim 2:2 in Frankfurt oder dem 1:0 gegen Freiburg.

Klinsmann hat seinem Team inzwischen eine klare Marschroute eingeimpft. Tief stehen, kompakt verteidigen und kontern. Ein simpler Plan, der den lange Zeit verunsicherten Spielern offenbar Halt gibt, mit dem man keine Schönheitspreise gewinnt, aber eben lebenswichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt holt.

Schon gegen Frankfurt und Freiburg hatten die Berliner diese Art von Abstiegskampffußball praktiziert, dabei jedoch erhebliche Wackler in der Defensive offenbart. Gegen Leverkusen war nun endlich wieder jene Souveränität zu spüren, die Hertha in den starken Phasen der Ära Dardai ausgezeichnet hatte. Jeder schien zu wissen, was er zu tun hat, jeder sprang für den anderen in die Bresche.

Richtige Entscheidung für Skjelbred

Wie die neue, alte Sicherheit nun zustande kam? Das Erfolgserlebnis gegen Freiburg wird sicherlich eine Rolle gespielt haben, schließlich vermag kein Sportpsychologe der Welt derart viel Selbstvertrauen zu spenden wie ein Sieg. Mindestens genauso wichtig dürfte aber Klinsmanns Entscheidung für Per Skjelbred gewesen sein.

Statt auf eine Doppelspitze setzte Klinsmann mit dem Norweger auf eine zusätzliche Absicherung im defensiven Mittelfeld. Eine Konstellation, die Hertha spürbar mehr Kompaktheit und eine bessere Balance verschaffte. Gegen Frankfurt hatte Skjelbred verletzt passen müssen, gegen Freiburg spielte er nur eine Minute.

Nun half er den Berlinern mit gutem Stellungsspiel, Laufbereitschaft und Kampfschwein-Mentalität. Qualitäten, die Hertha guttaten. Die Folge: Im vierten Spiel unter Klinsmann wirkte Hertha erstmals stabilisiert. Klinsmanns Plan ist aufgegangen. Mit seiner Kontertaktik im Allgemeinen und der Aufstellung von Skjelbred im Speziellen.