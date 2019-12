Hertha holt nach dem Heimsieg gegen Freiburg auch den ersten Auswärtssieg unter Trainer Klinsmann. In Leverkusen gibt es ein 1:0.

Bundesliga Hertha gewinnt auch in Leverkusen

Berlin. Vier Tage nach dem Heimsieg gegen den SC Freiburg (1:0) hat Hertha BSC auch den ersten Auswärtssieg unter Trainer Jürgen Klinsmann geholt. Bei Bayer Leverkusen gewannen die Berliner mit 1:0 (0:0).

Von Beginn an hatte Leverkusen mehr vom Spiel. Hertha verließ sich gegen den Angriffsschwung der Hausherren voll auf seine Defensive und versuchte, einige Nadelstiche zu setzen. Dies gelang nur unzureichend, Javairo Dilrosun (21.) und Davie Selke (22.) vergaben aus aussichtsreicher Position. Folglich ging es torlos in die Pause.

Rekik trifft im Nachschuss für Hertha

Nach dem Seitenwechsel dann die etwas überraschende Führung für die Berliner, die eine Standardsituation erfolgreich abschlossen. nach einem Eckball setzte Dilrosun den aufgerückten Karim Rekik mit einem tollen Pass in Szene. Der Niederländer dribbelte links in den Strafraum, scheiterte zunächst an Bayer-Torwart Lukas Hradecky, drosch den Nachschuss jedoch zum 1:0 ein (65.).

Ausführlicher Spielbericht folgt in Kürze.

