Rassismus Hertha-Junioren brechen Spiel in Auerbach ab

Berlin. Die B-Junioren von Hertha BSC haben ihr Spiel beim VfB Auerbach am Sonnabend-Nachmittag vorzeitig abgebrochen. Wie der Fußball-Bundesligist auf seiner Homepage mitteilte, seien mehrere Spieler aus der Mannschaft von Trainer Sofian Chahed rassistisch beleidigt worden.

„Nach Hinweisen beim Schiedsrichter haben wir uns entschieden, das Spielfeld in der 68. Minute beim Stand von 2:0 für uns zu verlassen und das Spiel nicht fortzusetzen, denn wir als Hertha BSC verurteilen Rassismus und Diskriminierung in jeglicher Form“, heißt es in der Mitteilung.

Zweiter Vorfall innerhalb weniger Tage

Herthas Nachwuchs-Coach Chahed postete per Twitter ein Foto seiner Mannschaft, dazu die Worte: „Es darf keinerlei Spielraum für Rassismus auf und neben dem Platz geben.“

Es darf keinerlei Spielraum für Rassismus auf und neben dem Platz geben! #NoToRacism https://t.co/fVBETcbENo pic.twitter.com/TjspB0K3Pl — Sofian Chahed (@sofianchahed) December 14, 2019

Bereits in der vergangenen Woche hatte U23-Spieler Jessic Ngankam nach einem Regionalligaspiel der zweiten Mannschaft gegen den 1. FC Lok Leipzig berichtet, durch Affenlaute aus der Leipziger Fankurve und durch das Wort „Affe“ von einem Gegenspieler beleidigt worden zu sein. Die Partie war für mehrere Minuten unterbrochen gewesen.

Lok hatte sich von rassistischem Verhalten distanziert, Hertha verurteilte „rassistische Anfeindungen“ gegen seinen Spieler „aufs Schärfste“. Die Klubführung der Berliner räumte am Montag ein, dass man mit einer öffentlichen Stellungnahme zu lange gewartet habe.