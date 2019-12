Jürgen Klinsmann und die "Nichts ist unmöglich"-Formel

Herthas neuer Trainer wurde von unserem Autor Jörn Lange schon etliche Male unterschätzt. Kommt es in Berlin wieder so?

Berlin. „Schon wieder Jürgen Klinsmann?! Echt jetzt?!“ Auch wenn’s schon ein paar Jährchen her ist, an meine Enttäuschung im Sommer 1992 erinnere ich mich bis heute. Die Fußball-EM in Schweden warf ihre Schatten voraus, und erstmals in meinem jungen Fan-Leben hatte ich mein Taschengeld in Klebebildchen deutscher Nationalspieler investiert. Dass sich diese Sammelleidenschaft bestens mit dem Verzehr von kleinen Haselnussschnitten verbinden ließ, war sicher nur ein Zufall.

Gesichert ist hingegen die Erkenntnis, dass in den Packungen der ortsansässigen Provinz-Tankstelle überproportional viel Klinsmann steckte. Dass ich verzweifelt nach Freistoßgott Thomas Häßler und dem kernigen Rudi Völler fahndete, schien hier niemanden zu interessieren, stattdessen zog ich einen Klinsi-Sticker nach dem nächsten. „Schon wieder Klinsmann?! Echt jetzt?!“

Ob es einzig an den Stickern lag, dass ich mit dem Stürmer nie recht warm werden wollte? Fasziniert haben mich jedenfalls andere – trickreiche Dribbler wie Häßler oder der kraftvoll-elegante Lothar Matthäus. Selbst als Klinsmann zwei Jahre später bei der WM in den USA ein Tor nach dem nächsten schoss, konnte ich mich nicht recht freuen. Das Resultat ist ja bekannt. Viertelfinal-Aus gegen Bulgarien – vielen Dank für nichts. Wenigstens hatte ich mir diesmal die Sammelbildchen gespart.

1996 dann fieberten mein Bruder, meine Eltern und ich in einem Ferienhäuschen in Dänemark mit der DFB-Elf, vor einem kleinen Röhrenfernseher mit verschneitem Bild. Gemeinsam verfolgten wir, wie Klinsmann als Kapitän des Nationalteams mit dem EM-Pokal bejubelt wurde, dabei hatten in meinen kindlich naiven Augen doch ganz andere den Weg zum Titel geebnet. Der dauergrätschende Ostfriese Dieter Eilts zum Beispiel oder Keeper Andy Köpke.

Darüber, dass ich Klinsmann später auch als Bundestrainer unterschätzt habe, gehe ich an dieser Stelle galant hinweg, aber mit dem Sommermärchen 2006 zauberte er mir – inzwischen in Berlin – jenes freudige Strahlen ins Gesicht, auf das ich schon 1992 an der Tankstelle in meinem Heimatdorf gehofft hatte.

Klinsmann hat mit dem DFB gezeigt, wie es geht

Klinsmann und der DFB, das war seinerzeit der Beweis, dass man mit einem smarten Plan, konsequenter Umsetzung, Optimismus und Mut selbst dann Großes erreichen kann, wenn die eigenen Mittel begrenzt sind. Aber ob die Klinsmann’sche „Nichts ist unmöglich“-Formel auch knapp 15 Jahre später noch greift, jetzt bei Hertha BSC?

Haucht der neue Trainer seinem Stürmer Davie Selke jenes Selbstvertrauen ein, mit dem er Jungspunde wie Lukas Podolski oder Bastian Schweinsteiger einst zu WM-Shootingstars formte? Entfacht er im Team eine „Wir gegen den Rest der Welt“-Dynamik, in der die Lust aufs Gewinnen die Angst vor dem Verlieren überlagert? Lockt er mit seiner Strahlkraft sogar namhafte (Alt-)Stars nach Westend, die Berlin dann endlich auf die europäische Fußball-Landkarte hieven?

Ich habe Klinsmann oft unrecht getan

Wie häufig ich Klinsmann schon unrecht getan habe, wissen Sie inzwischen, aber trotz der Lehren der Vergangenheit mag meine Skepsis nicht so recht weichen. Sei es, weil die tagtägliche Arbeit in einem Klub etwas anderes ist als das Wirken bei einem Nationalteam, Klinsmanns letztes Bundesliga-Engagement schon zehn Jahre zurückliegt oder Hertha nicht den öffentlichen Euphorie-Rückenwind genießt wie die DFB-Elf bei einer WM im eigenen Land. Tatsächlich beschleicht mich das Gefühl, dass nicht wenige nur auf ein Scheitern des Klinsmann-Projekts in Berlin warten. Und dann? Auf wen oder was setzt Investor Lars Windhorst, wenn sein wichtigster sportlicher Berater scheitert?

Auf Buddha-Statuen will Klinsmann – anders als einst beim FC Bayern – in Berlin ja verzichten. Ich persönlich werde bei all der Aufregung um den Schwaben trotzdem zur buddhistischen Lehre greifen. „Verweile nicht in der Vergangenheit und träume nicht von der Zukunft, sondern konzentriere dich auf den gegenwärtigen Moment“, heißt es dort. In diesem Sinne: Freitag um 20.30 Uhr heißt der Gegner Eintracht Frankfurt.