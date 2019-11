Hertha BSC holt Jürgen Klinsmann als Trainer nach Berlin

Berlin. Hertha BSC zieht die Reißleine: Wie der Berliner Fußball-Bundesligist am Mittwoch per Twitter bestätigte, hat er sich von Cheftrainer Ante Covic getrennt. Mit sofortiger Wirkung übernimmt der frühere DFB-Teamchef Jürgen Klinsmann (55) die Mannschaft – vorerst bis Saisonende. Schon im kommenden Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Sonnabend (15.30 Uhr) wird Klinsmann die Mannschaft betreuen. Zunächst hatte die „Bild“ über die Personalie berichtet.

Über Covics mögliche Nachfolger war spätestens nach dem jüngsten 0:4 in Augsburg eifrig spekuliert worden. Auch Klinsmann, der von 2011 bis 2016 die Nationalmannschaft der USA verantwortete, zählte zum Kandidatenkreis. Der Ex-Profi war erst kürzlich von Investor Lars Windhorst in den Aufsichtsrat der Hertha GmbH & Co. KGaA gehievt worden. Als Co-Trainer haben die Berliner den früheren Werder-Bremen-Trainer Alexander Nouri (40) verpflichtet.

Wir möchten uns bei @antecovic14 für seine Arbeit und seine Liebe zum Verein bedanken, die er nicht nur als Cheftrainer gezeigt hat, sondern seit über 20 Jahren mit Herzblut lebt. #EinmalHerthanerImmerHerthaner #hahohe pic.twitter.com/B8XPcufFfF — Hertha BSC (@HerthaBSC) November 27, 2019

Covic hatte die Mannschaft erst im Sommer von Vorgänger Pal Dardai übernommen, vermochte die in ihn gesetzten Hoffnungen jedoch nicht zu erfüllen. Die Konsequenz: Für den 44 Jahre alten Fußball-Lehrer, der erstmals überhaupt eine Profi-Mannschaft verantwortete, ist das Experiment Bundesliga nach nicht einmal fünf Monaten beendet.

Covic holt nur elf Punkte aus zwölf Spielen

Die Bilanz des früheren Profis sprach für sich: zwölf Spiele, nur elf Punkte, Tabellenplatz 15, punktgleich mit Relegationsplatz-Inhaber Fortuna Düsseldorf. Dabei hatten sie bei Hertha nach dem Einstieg von Investor Lars Windhorst, der inzwischen 224 Millionen Euro in den Verein pumpte, klubintern das Ziel Europapokal angepeilt. Stattdessen sieht sich die zuletzt blutleer und orientierungslos wirkende Mannschaft aktuell mit dem Szenario Abstiegskampf konfrontiert.

Ante Covic (44) gelang es nicht, seine Vision von ansehnlichem und erfolgreichem Fußball in der Bundesliga umzusetzen.

Mit der bitteren Derby-Niederlage beim 1. FC Union (0:1) Anfang November und dem Augsburg-Debakel am vergangenen Sonntag hatte Covic, zuvor Coach von Herthas U23, offenbar den letzten Rückhalt verspielt – bei den Fans, im Team und nicht zuletzt bei den Verantwortlichen.

Fußballerische Hoffnungen nicht erfüllt

Nach den sportlich soliden, aber fußballerisch oft zähen Spielzeiten unter Dardai hatte Covic dem vermeintlich stärksten Hertha-Kader seit Jahren ein neues Auftreten einimpfen sollen: offensiver, spektakulärer, unterhaltsamer. Davon, dass die Mannschaft ihr Potenzial konstanter abrief – so wie Manager Preetz es im Sommer gefordert hatte – konnte jedoch keine Rede sein.

Gute Ansätze waren zwar sporadisch zu erkennen, doch viel zu selten gelang es dem sympathischen und hochengagierten Coach, seiner Mannschaft eine gesunde Balance aus Angriff und Verteidigung zu vermitteln.

Zuletzt funktionierten selbst die Teil-Elemente nicht mehr. Offensiv blieben die Berliner meist zu harmlos, defensiv fehlte es an Stabilität. In den beiden vergangenen Liga-Spielen kassierte Hertha acht Gegentore. Zu viel, um weiter an Covic festhalten zu können.