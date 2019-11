Hertha geht gegen Leipzig unter

Berlin. Auch Hertha BSC sollte es nicht gelingen, den Torrausch von RB Leipzig zu stoppen. Der Fußball-Bundesligist aus Berlin unterlag der Mannschaft von Julian Nagelsmann am 30. Jahrestag des Mauerfalls verdient mit 2:4 (1:2). Während Hertha damit die dritte Liga-Niederlage in Folge kassierte, feierte RB den vierten Pflichtspielsieg in Folge und festigt den Spitzenplatz in der Tabelle.

Vor 48.532 Zuschauern erzielte Maxi Mittelstädt (32.) per Distanzschuss die Führung für die Hausherren. Nationalstürmer Timo Werner (38., Handelfmeter/90.+1), Marcel Sabitzer (45.+1) und Kevin Kampl (87.) trafen für die Gäste, die im vierten Liga-Spiel im Olympiastadion den vierten Sieg feierten. Davie Selke (90.+2) gelang nur noch Ergebnis-Kosmetik.

Vor den Augen des neuen Aufsichtsratsmitglieds Jürgen Klinsmann zeigte Hertha nach der Derby-Pleite in der Vorwoche (0:1 gegen den 1. FC Union) eine erneut enttäuschende Leistung. Mit nur elf Punkten aus elf Spielen sind die Berliner nur unteres Mittelmaß, der Druck auf Trainer Ante Covic dürfte weiter zunehmen.

Mittelstädts Führung hat nicht lange Bestand

Vor dem Anpfiff hatte Hertha der historischen Nacht vor 30 Jahren gedacht. Auf der Mittellinie war eine Mauer-Attrappe aufgestellt, die von Jugendlichen eingerissen und entsorgt wurde. Auch vor der Ostkurve stand ein Mauer-Nachbau, durch den ein Trabi von Ost nach West fuhr. Dazu zeigten die Fans eine Choreographie mit dem Brandenburger Tor als Wahrzeichen der Einheit.

Aufs Spielfeld aber schwappte die besondere Stimmung nicht über. Hertha war sehr auf Sicherheit bedacht. Die im Retro-Trikot auflaufenden Gastgeber agierten bei Angriff Leipzig hinten mit einer Fünferkette und überließen den Gästen viel Ballbesitz. Nach einem Konter über die einzige Spitze Dodi Lukebakio kam Vladimir Darida (16.) frei zum Schuss, doch der Tscheche vergab.

Leipzig wirkte gefährlicher, Werner hatte auch das 1:0 auf dem Fuß (22.), doch Mittelstädt rettete vor der Torlinie. Wie aus dem Nichts fiel die Führung für Hertha. Nach einem Konter legte sich der aufgerückte Mittelstädt den Ball auf den rechten Fuß und zog zum 1:0 ins kurze Eck ab.

Rekik fälscht Sabitzers Schuss zum 1:2 ab

Leipzigs antwortete mit wütenden Angriffen. Bei einem Zweikampf mit Nordi Mukiele sprang Karim Rekik der Ball an die Hand, Schiedsrichter Sören Storks (Velen) entschied nach Videobeweis auf Strafstoß. Werner verwandelte sicher zum 1:1. Für Hertha war es bereits der vierte Gegentreffer durch Elfmeter, Rekik hatte zum zweiten Mal einen Strafstoß verschuldet. Auch beim 1:2 kurz vor der Pause half Rekik unfreiwillig mit. Einen Schuss von Marcel Sabitzer fälschte der Niederländer unhaltbar für Rune Jarstein ins eigene Tor ab.

Nach der Pause blieb Hertha taktisch zunächst bei der Sicherheitsvariante, konnte die Gäste aber nie richtig vom eigenen Tor fernhalten. In der Folge entwickelte sich eine hitzige Partie, mit der Schiedsrichter Sören Storks so seine liebe Müh’ und Not hatte. Kampl und Werner machten in der Schlussphase alles klar.