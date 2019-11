Im Hinspiel trotzten Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic und Co. dem FC Bayern (l. Niklas Süle) ein 2:2 ab.

Bundesliga-Spielplan Hertha empfängt die Bayern an einem Sonntag

Berlin. Spiele gegen Rekordmeister FC Bayern sind für Fußball-Fans gemeinhin Festtage, insofern ist die Ansetzung der Deutschen Fußball Liga (DFL) nur konsequent. Zum Rückrundenstart der Saison 2019/20 empfängt Hertha BSC die Münchner an einem Sonntag im Olympiastadion (19. Januar, 15.30 Uhr).

Bundesweite Aufmerksamkeit ist den Berlinern dadurch gewiss – so, wie es schon zum Saisonstart war. Damals eröffnete Hertha die Spielzeit bei den Bayern an einem Freitagabend und überraschte mit einem 2:2-Unentschieden.

🗓 Die @DFL_Official hat die #Bundesliga-Spieltage 18-21 zeitgenau angesetzt: Wir spielen dreimal um 15:30 Uhr, den 20. Spieltag eröffnen wir mit einem Heimspiel gegen @s04.#hahohe pic.twitter.com/OPCYfuSQ1h — Hertha BSC (@HerthaBSC) November 7, 2019

Auch die Partie gegen Schalke 04 bestreitet der Hauptstadtverein zu einer exklusiven Sendezeit. Der Revierklub gibt sein Gastspiel in Berlin an einem Freitagabend (31. Januar, 20.30 Uhr). Ein Termin mit Vor- und Nachteilen. Aus Perspektive der TV-Quote sind die Freitagabendspiele durchaus attraktiv. Dafür kommen am Freitagabend erfahrungsgemäß weniger Zuschauer ins Stadion.

Union gegen Leipzig am Samstagabend

Der 1. FC Union wurde von den DFL-Planern zum Rückrundenstart ebenfalls prominent platziert. Das Auswärtsspiel bei RB Leipzig findet am Sonnabend (18. Januar) um 18.30 Uhr statt.