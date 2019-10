Ecken, Defensive, Cleverness: Hertha braucht mehr Köpfchen

Berlin. Ante Covic versuchte es mit Humor. „Ich habe unseren Mannschaftsarzt schon gefragt, aber Tabletten, um unsere Spieler über Nacht wachsen zu lassen, gibt es leider nicht“, sagte Herthas Chefcoach am Sonntag. Wer weiß, vielleicht hätten ein paar Zentimeter mehr ja tatsächlich geholfen, schließlich waren die letzten beiden Gegentore beim 2:3 (0:2) gegen Hoffenheim nach Schema F gefallen. Zwei Ecken, zwei TSG-Kopfbälle, zwei Treffer. Die Folge: Herthas erste Niederlage nach zuvor drei Siegen und einem Unentschieden.

Dass in der Realität auch keine Wachstumspillen geholfen hätten, wusste natürlich auch Covic. „Es geht um eine gewisse Mentalität“, sagte er, „darum, den Gegner im Sechzehner nicht gewähren zu lassen, wenn er zum Kopfball geht. Da muss man den Körperkontakt suchen.“

Genau jenen hatten Per Skjelbred (beim 0:2 durch Andrej Kramaric) und Karim Rekik (beim 2:3 durch Benjamin Hübner) jedoch vermissen lassen, und so blieb nicht nur bei Covic das Gefühl, „vorgezogene Weihnachten“ erlebt zu haben. Tatsächlich hatte sein Team „einige Geschenke verteilt“.

Unnachgiebigkeit als Trumpf

Doch so ärgerlich diese doppelte Körper- und Kopflosigkeit auch war, schlechtreden mochte der Trainer das Spiel deshalb nicht. Und es stimmte ja auch: Die Berliner zeigten erneut viele gute Ansätze, einerseits fußballerisch-offensiv, aber auch in der bemerkenswerten Unnachgiebigkeit, mit der sie sich schon beim 1:1 in Bremen zurückgekämpft hatten.

„Nach dem 0:2 gab’s zwei Möglichkeiten“, sagte Covic: „Entweder wir laufen uns aus und schonen die Kräfte für das Pokalspiel am Mittwoch. Oder wir schmeißen alles rein.“ Weil sich seine Mannschaft für letzteres entscheid, erlebten die 44.499 Zuschauer im Olympiastadion einen unterhaltsamen Fußball-Nachmittag – auch dank herausragender Einzelleistungen.

Grujic muss erstmals unter Covic vom Feld

Nach dem Fallrückzieher-Kunstschuss von Dodi Lukebakio zum 1:2 stachen einmal mehr die Berliner Joker. Einwechselspieler Nummer eins, Ondrej Duda, initiierte den Ausgleich mit einem Gassenball, für den man den Begriff „Zauberpass“ glatt neu erfinden mochte; Einwechselspieler Nummer zwei, Salomon Kalou, drosch den Ball dann ins Netz. Ein Moment, in dem die Berliner Köpfchen, Cleverness und Konsequenz bewiesen.

Dass diese Qualitäten zu oft fehlten, gehört allerdings genauso zur Geschichte der Partie – nicht nur bei den Gegentoren nach Ecken. Vor allem im zentralen Mittelfeld, dort, wo Covic durch die Installation von Feuerwehrmann Per Skjelbred eigentlich Stabilität erzeugt hatte, blieb Hertha gegen Hoffenheim erstaunlich anfällig.

Defensiv bleibt der Serbe zu zögerlich

Symptomatisch das 0:1, bei dem Marko Grujic dem konternden Florian Grillitsch nur hinterherlief, statt ihn zu stören. „Da haben wir das Zentrum nicht geschlossen gekriegt“, ärgerte sich Covic. Zur Halbzeit nahm der Trainer seinen Mittelfeldstrategen vom Feld. Ein Novum. Bislang hatte Grujic in jeder Sekunde auf dem Platz gestanden.

Wie sehr er auf den Serben setzt, hat Covic schon am ersten Tag der Vorbereitung betont. Grujic (23) ist für ihn das Herzstück des Berliner Spiels und als Achter ohnehin essenziell für die Balance zwischen Angriff und Verteidigung. Gegen die TSG gelang ihm zwar ein sehenswerter Pfostenschuss, in der Defensivarbeit blieb er jedoch nicht zum ersten Mal zu zögerlich.

Plötzlich wird das Zentrum zum Thema

Weil sich der formstarke Vladimir Darida, der nach der Pause von der Spielmacher- auf die Grujic-Position rückte, kurz vor Schluss eine Gelb-Rote Karte einhandelte, wird das Zentrum nun plötzlich zum Thema bei Hertha – ausgerechnet vor der wohl wichtigsten Woche des Jahres.

Am Mittwoch empfangen die Berliner in der zweiten Runde des DFB-Pokals Dynamo Dresden im Olympiastadion, am Sonnabend steht das Derby beim 1. FC Union an. Zwei Partien, die man getrost in der Kategorie „Kampfspiel“ verbuchen darf, in denen es eine starke Mitte braucht.

Gegen Union muss Hertha ohne Darida auskommen (für ihn dürfte Duda spielen), an Grujic wird indes kaum ein Weg vorbeiführen, auch nicht gegen Dresden. Trainer Covic verfügt mit dem hochveranlagten Arne Maier (20) und Sieben-Millionen-Euro-Zugang Eduard Löwen (22) nur theoretisch über gute Vertreter. Beide sind derzeit am Knie verletzt.

Boyata zieht sich Leistenblessur zu

Den voraussichtlichen Ausfall von Innenverteidiger Dedryck Boyata, der sich gegen Hoffenheim eine Leistenblessur zuzog, dürfte Hertha vergleichsweise leicht kompensieren können. Einer Rückkehr von Niklas Stark scheint nach seiner Schienbeinverletzung nichts im Weg zu stehen, darüber hinaus stünde auch Eigengewächs Jordan Torunarigha parat.

Ganz gleich, für wen sich Covic entscheidet: Damit die Pokal- und Derby-Woche eine erfolgreiche wird, braucht Hertha eine gesündere Balance. Weniger Wundertüten-Momente und Nachlässigkeit, dafür mehr Hingabe für die Grundlagen und nicht zuletzt mehr Köpfchen. Eines steht jedenfalls schon jetzt fest: Sollte sein Team die kommenden zwei Spielen derart leichtfertig aus der Hand geben wie gegen Hoffenheim, wird Ante Covic nach allem zumute sein. Nur nicht nach Humor.