Wundertüte Hertha BSC

Vladimir Darida ist ein Fuchs. Mit seinem Platzverweis kurz vor Schluss, bei der 2:3-Heimpleite gegen Hoffenheim, sicherte sich der Mittelfeldspieler etwas sehr Begehrtes: einen Zuschauerplatz für das Derby beim 1. FC Union. Den hätten viele Fans gerne; zumindest diejenige, die die Karten nicht teuer im Internet weiterverkaufen.

Ein großer Fehler: Denn es ist derzeit sehr unterhaltsam, sich Spiele von Hertha BSC anzuschauen. Das hat sich zwar nicht bis zum Kraichgau herumgesprochen, von wo nur 150 Hoffenheim-Fans mit nach Berlin kamen. Aber nach dem 2:3 am Sonnabend, bei dem Hertha ein 0:2 aufholte, um dann noch 2:3 zu verlieren, sprachen beide Trainer zurecht von einem verrückten, spektakulären Spiel.

Die Fans von Dynamo Dresden wissen eher, dass Berlin eine Reise wert ist. Der Zweitligist wird wohl über 30.000 Zuschauer mit zum Pokalspiel am Mittwoch bringen. Hertha-Manager Michael Preetz hofft auf ein ausverkauftes Olympiastadion.

Weniger auf den Schiedsrichter schimpfen

So gesehen ist das Versprechen aufgegangen, das vor Saisonbeginn mit dem Wechsel von Pal Dardai zu Ante Covic gegeben wurde: Hertha spielt offensiv und lockt Zuschauer an, zumindest von auswärts.

Negativ betrachtet sind die Berliner damit nicht erfolgreicher geworden: War unter Dardai die Defensive hui und die Offensive pfui, ist es nun umgekehrt. Bei den zwei Eckball-Gegentoren, als die TSG-Spieler kaum gestört wurden, dürfte Dardai gedacht haben: Das hätte es bei mir nicht gegeben. So steht Hertha nach neun Spieltagen auf Platz elf, was es unter Dardai öfter gegeben hat.

Sinnbildlich für dieses Auf und Ab steht Dodi Lukebakio: Ihm gelingt Spektakuläres, wie der Fallrückzieher zum 1:2, aber ihm misslingt bisweilen Grundlegendes, wie Flanken. Vielleicht müsste Hertha sich vor der emotionalen Woche mit Pokal und Derby auf die Basics konzentrieren: ruhig bleiben, konzentriert verteidigen, nicht immer auf den Schiedsrichter schimpfen.

Hertha ist eben derzeit eine Wundertüte. In der kommenden Woche scheint daher alles möglich, trotz Favoritenrolle in beiden Spielen. Vladimir Darida kann sich also auf Premiumplätze freuen, am Mittwoch auf dem Platz und am Sonnabend auf der Tribüne der Alten Försterei. Spektakel scheint garantiert.