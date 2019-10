Herthas Aufholjagd ohne Happy End – 2:3 gegen Hoffenheim

Berlin. Mit Schlusspfiff reckte der Gästetrainer die Arme in die Höhe, die Fußballer von Hertha BSC sanken dagegen zu Boden, Dodi Lukebakio hielt sich die Hände vors Gesicht. Dabei hatte Herthas Stürmer zuvor ein Traumtor per Fallrückzieher erzielt, aber es hatte nicht gereicht: 2:3 verloren die Berliner gegen die TSG Hoffenheim, nachdem sie nach der Pause einen 2:0-Rückstand aufgeholt hatten. Dennoch ging die Mannschaft nach der Heim-Niederlage, durch die Hertha hinter Hoffenheim auf Platz elf rutschte, vor die Ostkurve und bekam vom eigenen Anhang viel Zuspruch für die kämpferische Steigerung nach dem Seitenwechsel; die ging allerdings auch mit einem Platzverweis für Vladimir Darida einher.

Die Fan-Ansprache war auch eine Einstimmung auf die kommende Woche mit dem DFB-Pokalspiel am Mittwoch gegen Dynamo Dresden, für das schon 65.000 Tickets verkauft sind, und das Derby am Sonnabend beim 1. FC Union. Bis dahin muss Hertha vor allem am Abwehrverhalten nach Eckbällen arbeiten.

Wolf hadert mit zwei Standard-Gegentoren

Es ist bitter, wenn du zwei Gegentore nach Standards kriegst“, sagte Mittelfeldspieler Marius Wolf, der rügte: „Wir hätten aggressiver sein müssen in der ersten Halbzeit.“ In Gedanken sei noch keiner in der nächsten Woche gewesen, „man hat gesehen, wir haben gekämpft und sind zurückgekommen“. Nun wolle man die Fans versöhnen in den kommenden Spielen, die für sie etwas Besonderes seien. Von einem „hochklassigen Spiel, das eine bessere Schiedsrichter-Leistung verdient hätte“, sprach hinterher Manager Michael Preetz, der seine Mannschaft in einigen Situationen benachteiligt sah.

An einem herrlich-sonnigen Herbsttag hatten 44.499 Zuschauer, darunter Ex-Trainer Pal Dardai, den Weg ins Olympiastadion gefunden. Obwohl die Gäste nur 150 Zuschauer aus dem Kraichgau mitbrachten. Bei Hertha spielten links Marvin Plattenhardt für Maximilian Mittelstädt, der kurzfristig mit einer Ellbogenverletzung ausfiel, und Dodi Lukebakio für Javairo Dilrosun.

Lukebakio gehörte von Anfang zu den Aktivposten. Allerdings fehlte es den Hereingaben des Belgiers an Genauigkeit, genau wie den Kollegen im Abschluss, sodass nur einige Halbchancen heraussprangen – die beste nach sechs Minuten, als Vedad Ibisevic den Ball an den Pfosten setzte. Nach einer halben Stunde kam Hoffenheim stärker auf, Hertha entglitt die Spielkontrolle. In der 33. Minute griff niemand Florian Grillitsch im Mittelfeld an, sein Abspiel verwandelte Jürgen Locadia mit rechts aus 18 Metern an Klünter und Boyata vorbei zum 1:0.

Grandioser Fallrückzieher von Lukebakio

Doch es wurde nicht besser. Fünf Minuten später flog ein Eckball zum zweiten Pfosten, wo Per Skjelbred in seinem Rücken Andrej Kramaric aus den Augen verloren hatte. Der kroatische Vizeweltmeister köpfte zum 2:0 ein. „Der geht auf mich“, nahm Skjelbred die Schuld später auf sich.

Kurz vor der Pause sorgte Marko Grujic aus 20 Metern für Herthas zweiten Pfostenschuss, musste aber danach in der Kabine bleiben. Nach dem Seitenwechsel machte Ondrej Duda für ihn weiter.

Zehn Minuten nach Wiederanpfiff rammte Kevin Vogt Duda an der Seitenlinie weg, es gab nur Einwurf. Der landete via Kopfball-Verlängerung von Wolf bei Lukebakio. Der setzte etwas eigenwillig zu einem Fallrückzieher mit Links an – der Ball senkte sich spektakulär zum Anschlusstreffer ins Tor. Der dritte Treffer im achten Ligaspiel für Hertha 20-Millionen-Euro-Einkauf.

Nach einer Stunde ging es nicht mehr weiter für Dedryck Boyata, für den an Leistenproblemen leidenden Verteidiger kam Salomon Kalou nach vier Spielen auf der Bank mal wieder zum Einsatz. Und wie: Keine fünf Minuten später landete ein Darida-Ball beim Ivorer, der TSG-Keeper Oliver Baumann keine Chance ließ und den Ball zum Ausgleich in den Maschen drosch.

Darida fehlt beim Derby gegen Union

Nun drängte Hertha auf das Siegtor. Doch in der 78. Minute kam Karim Rekik nicht mit Gegenspieler Benjamin Hübner mit, der Hoffenheim-Verteidiger köpfte zum 3:2 ein. Zum zweiten Mal stimmte bei Hertha die Zuteilung bei Eckbällen nicht. Zu allem Überfluss sah Darida noch Gelb-Rot, als er Sebastian Rudy an der Außenlinie am Fuß erwischte. Der Tscheche wird damit im Derby gegen Union gesperrt fehlen. Doch auch zu zehnt hatte Lukebakio noch zweimal die Chance, wie vor einem Jahr zum 3:3 auszugleichen, allerdings wäre Hoffenheim auch fast das 4:2 gelungen. Es blieb bei der unglücklichen Niederlage.

„Mitleid gibt‘s im Sport nicht“, sagte Trainer Covic danach. „Jetzt heißt es kurz schütteln, morgen geht‘s weiter.“ Besser gesagt: Mittwoch und Sonnabend, gegen Dresden und Union.