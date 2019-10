Hertha-Hoffenheim: Duell der Wiederstarkten

Berlin. Hertha gegen Hoffenheim, das waren in der Vergangenheit immer aufregende Spiele. Einiges ist neu bei beiden Klubs in dieser Saison, nicht nur die Trainer. Die Morgenpost hat vor dem Duell am Sonnabend im Olympiastadion (15.30 Uhr, Sky) fünf Bereiche untersucht, von denen wir glauben, dass sie entscheidend sein werden.

Formkurve: Ausgehend von den zuletzt gezeigten Leistungen, ist Hertha gegen Hoffenheim ein echtes Spitzenspiel. Die Berliner sind seit vier Spielen ungeschlagen, drei davon konnten gewonnen werden. Hoffenheim kommt mit der Empfehlung von zwei Siegen in Folge ins Olympiastadion, dreifach gepunktet wurde beim FC Bayern und gegen den FC Schalke. Beide Mannschaften brauchten einige Spiele, um in die Saison zu finden. Nicht verwunderlich, stehen in Person von Alfred Schreuder (Hoffenheim) und Ante Covic (Hertha) zwei neue Trainer an der Seitenlinie, die andere Ansätze verfolgen als ihre Vorgänger. Inzwischen scheinen die Spieler die Vorgaben ihrer Vorgesetzten begriffen zu haben. Alfred Schreuder zeigt sich von den Fortschritten seiner eigenen Mannschaft und der des Gegners angetan und nutzt die Gelegenheit gleich mal, um seinen Kollegen und sich selbst zu loben: „Berlin hat eine gute Entwicklung durchgemacht, der Trainer hat die richtigen Lösungen gefunden. Es ist genau wie bei uns.“

Die Wiedererstarkten: Manchmal, wenn Vladimir Darida in der vergangenen Saison vom Trainingsplatz ging, lächelte er schüchtern oder nickte den umher stehenden Zuschauern zu. Das war für viele der Moment, in dem sie realisierten ‘Ach, der ist ja auch noch da.“ Wenn es drauf ankam, war Darida nicht mehr dabei, dann saß er auf der Bank oder der Tribüne. Trainer Pal Dardai hatte für seinen einstigen Musterschüler keine Verwendung mehr. Unter Ante Covic ist der Tscheche wieder gesetzt, und so mancher wird sich im Stillen gefragt haben, ob da nicht gerade eine vier Jahre jüngere Version von Darida unterwegs ist, so dynamisch und spielfreudig, wie der sich zeigt.

Daridas Pendant auf Hoffenheimer Seite heißt Sebastian Rudy. Auf seinen missglückten Wechsel zum FC Bayern folgte ein ebenso missglückter Wechsel nach Schalke. Rudy war in Gelsenkirchen nur ein Schatten früherer Tage und flüchtete im Sommer leihweise zurück zur TSG Hoffenheim. Dort ist er nun wieder der alte, neue Schatten seines früheren Ichs. In der Schaltzentrale organisiert er wie einst das Hoffenheimer Spiel. Der Lohn: Noch keine Bundesligaminute verpasst und dazu die Einladung zur Nationalmannschaft.

Auftrag: Selten ist ein Trainer in der Bundesliga mit einer so klaren Vorgabe angeheuert worden wie Ante Covic. Schönen Fußball soll er seine Mannschaft lehren, offensiv, mit vielen Toren bitte, um die zaudernden Berliner ins zugige Olympiastadion zu locken. So ein 4:3 oder 3:2, das Seele und Glieder wärmt. Endlich Spektakel im Olympiastadion, frei von allen defensiven Ketten.

Spektakel, wie es die TSG Hoffenheim viele Jahre versprach. Erinnert sei an den letzten Schlagabtausch in Berlin, ein wildes 3:3. Vermutlich werden dieses Mal nicht so viele Tore fallen, was nicht unbedingt an Hertha liegen muss. Alfred Schreuder hat sich selbst mit dem Auftrag versehen, das in der Vergangenheit mitunter harakirihafte Spiel der Hoffenheimer deutlich humorloser zu machen. Ein wenig erinnert das Spiel der TSG jetzt an das der Berliner unter Pal Dardai. Hinten erstmal sicher und vorne wird schon was gehen. Irgendwie. Die Null soll möglichst stehen, Schreuder nennt nicht umsonst Huub Stevens einen seiner Lehrmeister.

Bank: Es gibt nicht wenige Kollegen, die Ante Covic derzeit beneiden. Kaum Verletzte und eine Bank, die „brutal performt“, wie Covic das in bestem Trainerakademie-Vokabular ausdrückt. Otto Rehhagel hätte gesagt, die Joker stechen, gemeint ist aber dasselbe. Herthas Ersatzspieler machen es ihrem Trainer schwer, sie nicht für die Startelf zu nominieren. Schon drei Tore kamen in dieser Saison von Eingewechselten, ein hervorragender Wert. Vergangene Woche rettete Dodi Lukebakio das 1:1 in Bremen.

Zu jenen, die neidisch nach Berlin blicken, gehört gewiss auch Alfred Schreuder. Der plagt sich regelmäßig mit einer langen Verletztenliste. Ishak Belfodil, Steven Zuber, Diadie Samassekou, Havard Nordtveit und Kostas Stafylidis fehlen in Berlin aus gesundheitlichen Gründen. So ist die Bank bisher noch kein Faktor bei den Hoffenheimern, die bisher nur ein Jokertor verzeichnen können.

Entscheider: Javairo Dilrosun möchte man sein. Der würde gerade vermutlich selbst den BER in Betrieb kriegen, nichts, was ihm nicht gelingt. Der Niederländer ist Herthas spektakulärster Spieler und hat in dieser Saison schon drei Mal getroffen. Seine Dribblings sind unwiderstehlich, auch die nicht immer gut organisierte Hoffenheimer Abwehr könnte er vor unlösbare Probleme stellen.

Einen Spieler wie Dilrosun hat Hoffenheim nicht mehr, aber dafür mehrere, die den Berliner Spielfluss empfindlich stören könnten. Florian Grillitsch ist nach Verletzungspause wieder einsatzbereit und soll von der Sechserposition aus für Stabilität sorgen. Trainer Schreuder erwartet ein physisches Spiel. Das wäre wie geschaffen für Grillitsch, den 1,87 Meter großen Abräumer.