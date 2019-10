TSG Hoffenheim: Trainer Alfred Schreuder - der Grenzgänger

Berlin. Niederländische Fußballer haben die deutsche Sprache immer mal wieder um schöne Idiome bereichert, Spieler wie Trainer. Louis van Gaal etwa, der in München zum „Feierbiest“ wurde oder Bas Dost, der während seiner Zeit beim VfL Wolfsburg nach Toren immer besonders „lekker schlafen“ konnte.

Boudewijn Pahlplatz hat da auch eine eigene Wortkreation. Wenn er an Alfred Schreuder (46), seinen ehemaligen Vorgesetzten denkt, dann sagt er. „Der Alfred ist ein Menschmensch.“ Was er damit meint: Schreuder ist im oft unmenschlichen Geschäft Profisport Mensch geblieben. Einer, der zuhört und hinsieht, wenn andere wegsehen. Einer, zu dem die Spieler gern kommen, wenn sie sich woanders unverstanden fühlen. Ihm selbst ist es im Leben nicht immer gut ergangen, das hat ihn sensibler gemacht für die Dinge, die um ihn herum passieren.

Hoffenheim ist Team der Stunde in der Liga

Seine Tochter starb an einem Hirntumor, da war Schreuder 34 Jahre alt. Auch wenn er rund um die Uhr an Fußball denke, wisse er, dass zum Wohlbefinden noch anderes gehört. Lachen zum Beispiel. „Er konnte immer gut so kleine Witze erzählen, mit ihm war es lustig“, sagt Youri Mulder, der im früheren Leben als Schalke-Legende reüssierte und in der Gegenwart TV-Experte ist. Mulder und Pahlplatz waren einst gemeinsam mit Schreuder Assistenztrainer bei Twente Enschede, später wurde er ihr Chef.

Inzwischen ist Schreuder nicht mehr in Enschede sondern in Hoffenheim Chef. Seit einigen Monaten ist er verantwortlich für die TSG, dem kommenden Gegner von Hertha BSC. Am Sonnabend stellt sich Schreuder mit seiner Mannschaft im Olympiastadion vor (15.30 Uhr, Sky). Nach zuletzt zwei Siegen gegen den FC Bayern (2:1) und den FC Schalke (2:0) gehört Hoffenheim zu den formstärksten Mannschaften der Bundesliga.

Abgänge von Nico Schulz und Kerem Demirbay

Schreuder taten die Siege besonders gut. Nach dem weniger geglückten Saisonstart und einem 0:3 gegen Borussia Mönchengladbach hatte er sich energisch gegen Kritik an seiner Arbeit gewehrt. Weil er sie ungerechtfertigt fand. Sicher, Hoffenheim hatte nur fünf Punkte aus sechs Spielen geholt, aber war das verwunderlich? Im Sommer verlor die TSG Nico Schulz (Dortmund), Joelinton (Newcastle) sowie Kerem Demirbay und Nadiem Amiri (beide Leverkusen). Dazu waren oder sind die Stürmer Andrej Kramaric und Ishak Belfodil lange verletzt. Schreuder fühlte sich erinnert an seine erste Station als Cheftrainer bei Twente Enschede.

Damals, im August 2015 wurde er nach einer schwierigen Debütsaison und Platz zehn entlassen. Die Erwartungen waren zu hoch gewesen und das Twente wichtige Leistungsträger hatte abgeben müssen, spielte bei der Bewertung von Schreuders Arbeit plötzlich keine Rolle mehr. Spieler wie Dusan Tadic oder später Hakim Ziyech, heute bekannte Namen im europäischen Spitzenfußball. Vergangenes Jahr waren beide Leistungsträger bei Ajax Amsterdam, dem Überraschungshalbfinalisten der Champions League und Schreuder ihr Co-Trainer. „Er hat ein Auge für Talente, er erkennt schnell, wer welches Potential besitzt und kann dementsprechend eine Mannschaft aufbauen“, sagt Mulder.

Co-Trainer unter Stevens und Nagelsmann

Auch deshalb fiel die Wahl in Hoffenheim auf ihn, als es darum ging, Julian Nagelsmann zu ersetzen. Aber nicht nur deswegen. Eine Rolle spielte auch Schreuders Hoffenheimer Vergangenheit, wo er von 2015 bis 2017 als Co-Trainer arbeitete. Zuerst unter Huub Stevens, dann unter Nagelsmann. Er und der junge, aufstrebende Nagelsmann fanden schnell aneinander Gefallen. Zwei Fußballhirne aus unterschiedlichen Schulen und mit unterschiedlichen Vorlieben.

Schreuder kümmerte sich vorzugsweise um die Standards. Penibel tüftelte er an Varianten für Eckbälle und Freistöße, bei Nagelsmann imponierte ihm dessen Detailliebe für Pressingsituationen. „In Deutschland hat er Gefallen an Tempo und Geschwindigkeit gefunden. Wenn man in wenigen Sekunden vor das gegnerische Tor kommen kann, ist das effektiver als wenn man eine Minute dafür braucht“, sagt Mulder.

Ein typischer Verfechter der ballbesitzorientierten Ajax-Schule war Schreuder ohnehin nie, auch wenn er gern die Kontrolle über Ball und Spiel behält. Schreuder ist eher ein Pragmatiker, der das Ergebnis dem Stil vorzieht. Dogmatismen sind ihm fremd. „Wenn er merkt, dass sich seine Mannschaft in einem defensiven Konzept wohler fühlt, scheut er sich nicht, dem nachzukommen“, sagt Mulder.

Verschiedene Jobs bei Twente Enschede

Schreuder, der lange Zeit bei Twente Enschede in verschiedenen Positionen arbeitete und dort von internationalen Trainern wie dem Engländer Steve McClaren oder dem Belgier Michel Preud’Homme beeinflusst wurde, ist zu einem echten Grenzgänger geworden. „Er vereint viele Aspekte der holländischen und der deutschen Fußballschule“, sagt Boudewijn Pahlplatz. Das, da sind sich Pahlplatz und Mulder einig, „kann ja nur zu Erfolg führen“.