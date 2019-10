Hertha BSC: Dodi Lukebakio hofft auf Beförderung in die Startelf

Berlin . Profifußballern wird nicht selten vorgeworfen, sie würden in einer Blase leben, die mit der Lebenswirklichkeit der Normalbevölkerung nichts mehr zu tun hat. Konträr dazu tauschten Herthas Per Skjelbred, Niklas Stark und Alexander Esswein unter der Woche ihre Fußballschuhe gegen Arbeitskleidung und halfen in einer Fahrradwerkstatt mit. Die Aktion war Teil des Projekts „Schichtwechsel“, am Donnerstag gab es dann den Gegenbesuch.

Rund 40 Menschen mit Handicap, die sonst in Berliner Werkstätten arbeiten, verbrachten einen Tag auf dem Gelände von Hertha BSC um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie der Ablauf bei einem Profiklub ist. Ein Höhepunkt war sicherlich die Teilnahme an der nicht öffentlichen Trainingseinheit, dort sahen die Gäste, was die Öffentlichkeit erst später erfuhr.

Stark kämpft um die Rückkehr

Dass Niklas Stark und Eduard Löwen erstmals wieder mit der Mannschaft trainierten nach ihren verletzungsbedingten Pausen. Mittelfeldspieler Löwen ist für das Spiel am Sonnabend gegen die TSG Hoffenheim (15.30 Uhr) noch kein Thema, bei Stark ist die Situation anders. Der Verteidiger hatte während seines Aufenthalts bei der deutschen Nationalmannschaft erst mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen, dann verletzte er sich am Knie, als er Nachts gegen einen Glastisch geprallt war.

Die genähte Wunde ist inzwischen verheilt, automatisch in die Mannschaft rückt Stark deswegen aber nicht. „Man darf nicht vergessen, dass er jetzt zwei, drei Wochen nicht trainiert hat“, sagt Trainer Ante Covic. „Er hat zuletzt individuell einiges gemacht mit unseren Trainern. Nun wollen wir abwarten, wie die Reaktion seines Körpers ist.“

Drei Bewerber für zwei Außenbahn-Positionen

Sportlich gibt es für Covic kaum Gründe, die Mannschaft zu ändern nach dem 1:1 in Bremen. In der Innenverteidigung zeigten Dedryck Boyata und Stark’s Vertreter Karim Rekik eine ansprechende Leistung. In der Offensive muss Covic entscheiden, ob er Dodi Lukebakio, Herthas Rekordeinkauf, nach seinem Tor in Bremen (1:1) von Beginn an aufstellt oder ihn wieder von der Bank bringt. Der Trainer hat für die beiden Außenbahn mit Javairo Dilrosun, Marius Wolf und eben Lukebakio reichlich Alternativen.

„Für die Aufstellung am Wochenende wird entscheidend sein, wie die Stärken eines jeden einzelnen am Besten für die Mannschaft genutzt werden können “, sagte Covic. Allzu viel ändern möchte er eigentlich nicht.