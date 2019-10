DFB-Pokalspiel Olympiastadion Berlin: Hertha BSC gegen Dynamo Dresden - Das müssen Sie wissen

Berlin/Dresden. Mit Spannung wird das Spiel der zweiten DFB-Pokalrunde zwischen Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden und Hertha BSC im Berliner Olympiastadion erwartet: Mehr als 20.000 Dynamo-Fans wollen nach Berlin reisen, zumal in Sachsen am 31. Oktober wegen des Reformationstages ein Feiertag ist. Das Fanprojekt Dresden e.V. spricht sogar von 30.000 Dynamo-Fans. Auch die Reihen der Hertha-Fans werden gut gefüllt sein. Hier gibt es alle Infos zum Spiel, zur An- und Abreise und den Regeln im Stadion.

Wann findet das DFB-Pokalspiel statt?

Anstoß für das Pokalspiel von Hertha BSC gegen Dynamo Dresden ist am Mittwoch, 30. Oktober 2019, um 20.45 Uhr im Olympiastadion. Das Stadion öffnet ca. 120 Minuten vor Anpfiff.

Gibt es noch Tickets?

Ja, der Ticketverkauf läuft. Es gibt noch Karten zu kaufen, auch online. Die Tickets kosten ab 15 Euro. Der Ticket-Weiterverkauf ist möglich.

Wie viele Dynamo-Fans werden in Berlin erwartet?

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden bringt jede Menge Fans mit: Zwischen 20.000 und 30.000 Anhänger aus Sachsen werden am 30. Oktober im Berliner Olympiastadion erwartet. Hertha BSC hat 19.200 Karten für Dynamo-Fans zur Verfügung gestellt und damit das übliche Gästekontingent von etwa 7500 Karten mehr als verdoppelt. Auch das Zusatzkontingent fand reißenden Absatz und war bereits nach einer Stunde ausverkauft.

Wo werden sich die Dynamo-Fans im Olympiastadion aufhalten?

Der Gästebereich im Olympiastadion befindet sich zu beiden Seiten des Marathontors. Außerdem hat Hertha BSC den Anhängern der Schwarz-Gelben, die sich Karten im freien Verkauf gesichert haben, eine Block-Empfehlung ausgesprochen. Diese bezieht sich auf die Blöcke F, E, L und M, die direkt an den Gästebereich angrenzen. Sie sind schon fast ausgebucht. In den Blöcken Q-T sowie 34-41 erhalten Besucher in Gästefankleidung keinen Zutritt.

Wie sorgt die Polizei für Sicherheit?

Die Polizei Berlin legt den Schwerpunkt auf die Begleitung der Fan-Gruppen vom und zum Olympiastadion. Wie viele Hundertschaften zum Einsatz kommen, wird am Einsatztag bekanntgegeben. Man wisse um die sportliche Bedeutung des Spiels und die Rivalität der Vereine und stehe in engem Kontakt zu den szenekundigen Polizisten in Dresden sowie zur Bundespolizei, die die Anreise der Fans begleite, sagte ein Polizeisprecher der Polizei Berlin im Vorfeld. Es sollen sowohl uniformierte Kräfte also auch Kräfte in Zivil zum Einsatz kommen. Wie die Bundespolizei auf Nachfrage mitteilte, ist z.Zt. kein Einsatz eines Sonderzuges von Dresden nach Berlin geplant.

Welche Regeln gelten im Olympiastadion?

Mit auf das Gelände dürfen Tetrapaks bis 0,25 Liter Fassungsvermögen.

Nicht gestattet sind: Glas- und Plastikflaschen, Profikameras, sperrige Gegenstände, Waffen und Gegenstände, die als Waffen Verwendung finden können, Gassprühdosen, Feuerwerkskörper, Leuchtkugeln, Rauchpulver, Rauchbomben oder andere pyrotechnische Gegenstände. Fans dürfen auch keine Fahnen- oder Transparentstangen mitbringen, die länger als ein Meter oder deren Durchmesser größer als drei Zentimeter ist, ebenso müssen Lärminstrumente wie Megaphone und Gasdruckfanfaren zu Hause bleiben.

Wichtig: Es gilt ein Rucksack- und Taschenverbot. Zugelassen für die Mitnahme in das Olympiastadion Berlin sind nur Taschen von maximal einer Größe im Format DIN A4 (29,7cm x 21 cm) mit einer Tiefe von höchstens 15 cm.

Wie komme ich zum Olympiastadion?

Die Adresse lautet Olympischer Platz 3, 14053 Berlin. Mit der U-Bahnlinie U2 geht es direkt zum U-Bahnhof Olympiastadion. Mit der S-Bahnlinie S9 erreicht man den S-Bahnhof Olympiastadion. Alternative mit dem Bus X34, M49 und 218 bis Haltestelle Flatowallee oder Buslinie 104 bis U-Bahnhof Neu-Westend.

Die BVG verdichtet ihren Takt und setzt Sonderzüge ein. Jeder Zug der U2 fährt bis Olympiastadion. Am U-Bahnhof Olympiastadion stehen Sonderzüge bereit, die bei Bedarf eingesetzt werden und dann bis zum Alexanderplatz fahren. Eventuell werden auch zusätzliche Busse eingesetzt.