Für Hertha BSC ist Hoffenheim ein Schicksalsgegner

Berlin. Selten war das Blättern durch den Kalender derart attraktiv. Wer im Terminplaner von Hertha BSC auf den kommenden Mittwoch schaut, der sieht dort das DFB-Pokalspiel gegen Dynamo Dresden eingetragen (20.45 Uhr, Olympiastadion). Ein echtes Heimspiel-Highlight, zu dem wohl 30.000 Fans aus Sachsen erwartet werden. Am Sonnabend darauf dann das Derby: Am 2. November steigt beim 1. FC Union endlich das lang erwartete Hinspiel um die inoffizielle Stadtmeisterschaft (18.30 Uhr, Alte Försterei). Das erste Bundesliga-Derby der gesamtdeutschen Hauptstadt wird die Fans weit über Berlin hinaus elektrisieren.

Doch Moment, davor kommt ja noch ein Spiel für Hertha: Am Sonnabend gegen Hoffenheim (15.30 Uhr/Sky). Tabellenzehnter gegen -elfter, keine Ansetzung, bei der die Emotionen hochkochen. Die Gäste aus dem Kraichgau werden wie so oft nur wenige Anhänger mitbringen. Dennoch ist das Match nicht zu unterschätzen. „Wenn wir dieses Spiel gewinnen, sieht man, in welche Richtung die Saison gehen könnte“, sagt Flügelmann Maximilian Mittelstädt mit Blick auf Herthas heimliche Europokal-Hoffnungen. Auch Trainer Ante Covic unterbricht gleich bei der Frage, ob die Gedanken bereits zur kommenden Woche abschweifen. „Das Gute bei uns ist, dass keiner darüber redet, weil Sport Tagesgeschäft ist“, versichert der Coach und warnt dennoch: „Jeder Einzelne auf dem Platz oder im Trainerstab, der Gedanken an Anderes verschwendet, könnte uns weh tun am Sonnabend.“

Hoffenheim besiegte zuletzt Bayern und Schalke

Immerhin haben die Hoffenheimer zuletzt bei Bayern München (2:1) und zu Hause gegen Schalke 04 (2:0) gewonnen. Die Mannschaft des Niederländers Alfred Schreuder „hat sich gefangen“, glaubt Covic. Hoffenheim sei eine Truppe, die nach Jahren unter Vorgänger Nagelsmann „ihr Julian-Gen immer noch besitzt und versucht, attraktiven Fußball zu spielen“.

Allein die Ergebnisse des nächsten Gegners flößten „brutalen Respekt“ ein, versichert Covic. Er könnte sich auch auf die Vergangenheit beziehen. Seit vier Jahren haben die Berliner nicht mehr gegen die Turn- und Sportgemeinschaft 1899 gewonnen, die Bilanz ist mit fünf Siegen und acht Niederlagen negativ. Und obwohl Hertha gegen Hoffenheim auf dem Papier nicht immer eine attraktive Ansetzung war, waren die Spiele selbst oft schlagzeilenträchtig. Dabei kam es gegen die Kraichgauer des Öfteren zu Schicksalsspielen, vor allem für Herthas Trainer.

Hoffenheim läutete das Ende von Trainer Favre ein

Im allerersten Duell gegen den früheren Kreisligisten, der es dank des Milliardärs Dietmar Hopp in die Bundesliga geschafft hatte, stoppte Hertha beim 1:0 im November 2008 eine fünf Spiele währende Siegesserie des Aufsteigers und stieß die Überraschungsmannschaft von Ralf Rangnick von der Tabellenspitze. Im Rückspiel in Sinsheim ließ ein Treffer von Patrick Ebert die Berliner fünf Spieltage vor Schluss weiter von der Meisterschaft träumen. Vergeblich.

Dafür läutete Hoffenheim das Ende der Ära Lucien Favre ein. Ein 5:1 im September 2009, bei dem ein gewisser Vedad Ibisevic (heute bei Hertha Kapitän) die ersten drei TSG-Treffer erzielte, führte in Berlin zur Entlassung des Schweizers, der jetzt mit Borussia Dortmund um die Meisterschaft spielt. Und noch ein Hertha-Trainer musste nach einem Hoffenheim-Spiel den Hut nehmen: Markus Babbel spielte zum Hinrunden-Abschluss 2011 zwar 1:1 daheim, aber zerstritt sich daraufhin öffentlich mit Hertha-Manager Michael Preetz und Präsident Werner Gegenbauer. Nach der sogenannten „Münchhausen“-Affäre folgten zunächst Michael Skibbe, dann Otto Rehhagel bei den Berlinern, die im Rückspiel im Mai 2012 tatsächlich noch einmal den Sprung in die Relegation schafften. Zwei Tore von Änis Ben-Hatira beim 3:1 machten noch einmal Hoffnung auf den Klassenerhalt, die sich in den Skandalspielen gegen Fortuna Düsseldorf nicht erfüllte.

Ungemütlicher Jahreswechsel für Luhukay

Für einen unversöhnlichen Hinrunden-Abschluss sorgten die Hoffenheimer auch 2014, als sie kurz vor Weihnachten 5:0 in Berlin gewannen und Jos Luhukay einen ungemütlichen Jahreswechsel bescherten. In der Rückrunde übernahm Pal Dardai und rettete mit Hertha am letzten Spieltag die Klasse gegen – natürlich – die TSG. Dafür reichte ein 1:2 im Kraichgau, nachdem Dardai betont hatte, im Abstiegsfernduell nicht auf einen Punkt zu spielen.

In den Folgejahren ging es selten um den Ligaverbleib, aber es blieb spektakulär und bisweilen kurios: Im dichten Schneetreiben bescherte Hertha im November 2015 Huub Stevens die erste Niederlage als Trainer der Hoffenheimer, die damals Schlusslicht waren. Dabei hatten die Berliner keinen einzigen eigenen Torschuss abgegeben, ihren Treffer erzielte TSG-Spieler Eugen Polanski per Eigentor. Es sollte der bis dato letzte Sieg Herthas gegen Hoffenheim bleiben.

Vor einem Jahr führten die Badener bereits nach zehn Minuten 2:0 im Olympiastadion, dann 3:2, bevor Valentino Lazaro Hertha kurz vor Schluss das 3:3 rettete. Das 0:2 im Rückspiel im April bedeutete für die Berliner die fünfte Niederlage in Folge und trug auch zum Abschied von Pal Dardai bei. Wieder war einem Hertha-Trainer Hoffenheim zum Verhängnis geworden. Kein Wunder also, dass Ante Covic im Kalender noch nicht allzuweit nach vorne blättern möchte.