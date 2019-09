Herthas internes Spitzenduell: Erfahrung oder Tempo?

Vedad Ibisevic (l.) traf gegen Köln in 14 Spielen zehn Mal, Davie Selke in sechs Duellen dreimal.

Berlin. Wenn er auch nur einen Hauch Aberglauben besitzt, muss Ante Covic auf Vedad Ibisevic setzen. Alles andere wäre fahrlässig, die Statistik lügt schließlich nicht.

Heißt Herthas Gegner Köln, so wie an diesem Sonntag (18 Uhr), läuft der Stürmer regelmäßig heiß. Sieben Tore in den jüngsten sechs Duellen, vier davon auswärts, was für eine Quote! Gegen keinen Gegner der Bundesliga traf der Bosnier öfter. Zehn Mal in 13 Duellen, drei Vorlagen kommen noch dazu.

Nun ist von Covic zwar überliefert, dass er sich jedes Mal bekreuzigt, wenn er den Rasen betritt, aber ob Herthas Chefcoach deshalb auch bei Personalentscheidungen auf Aberglauben vertraut, darf bezweifelt werden. Zuletzt setzte er jedenfalls nicht auf seinen Kapitän, statt Ibisevic (35) durfte sich Davie Selke (24) probieren. Dessen Bilanz fällt nach zwei Startelfeinsätzen in Folge dürftig aus. Kein Treffer, kein Assist – beim jüngsten 2:1 gegen Paderborn blieb er ohne einen einzigen Torschuss.

Ibisevic ist Herthas Köln-Spezialist

Covic ist bemüht, Selke starkzureden. „Stürmer sind hochsensible Menschen“, sagt der Kroate. „Sie brauchen Erfolgserlebnisse noch dringender als andere Spieler, aber man sollte sie nicht nur an Toren messen, sondern muss auch das Drumherum bewerten.“ Tatsächlich gab es bei Selke in puncto Laufbereitschaft, Ballkontakte, Einsatzwille oder Zweikampfführung wenig zu bemängeln.

Für Ibisevic gilt das allerdings genauso. Körpersprache, Präsenz und Gier zählen seit jeher zu seinen Stärken, unter dem Suchwort „Mentalitätsspieler“ landet man in Herthas Kader unweigerlich bei ihm.

Dass er auch unter schwierigen Vorzeichen Tore schießen kann, hat er etliche Male bewiesen. So war es 2015 nach seinem Wechsel zu Hertha und zuvor 20 Monaten ohne Treffer, so war es nach knapp 600 torlosen Minuten 2016 und so war es 2018, als er sein Team nach fünf erfolglosen Versuchen zum ersten Heimsieg des Jahres schoss. Die Gegner damals, na klar: Köln, Köln und Köln.

Covic: „Wir können nicht Händchen halten“

Wer Ibisevic und Selke in dieser Woche im Training beobachtet hat, sah zwei wild entschlossene Stürmer, die keinen Funken Zweifel daran aufkommen lassen wollen, dass sie spielen müssen. Beide gingen mit teils grenzwertiger Härte zur Sache, keine Spur von Schonprogramm, stattdessen Attacke pur.

„Wir können auf dem Platz nicht Händchen halten“, sagt Covic, „es geht um den Kampf um die Plätze. Alle haben verstanden, dass es keine geschenkten Minuten gibt.“

Konkurrenzkampf in allen Ehren, aber die Stürmer-Entscheidung des Trainers birgt Brisanz. Den Kapitän nach drei Spielen ohne Tor auf die Bank zu setzen, ist vermittelbar. Nur was, wenn auch der Vertreter nicht knipst? Und was, wenn er Selke, 2017 für immerhin acht Millionen Euro geholt, nach nur zwei Anläufen wieder ins zweite Glied verbannt? Ganz zu schweigen von 20-Millionen-Euro-Rekordeinkauf Dodi Lukebakio, der beim 1:2 in Mainz früh ausgewechselt wurde und gegen Paderborn zuschauen musste.

Wie schnell die Unzufriedenheit zu gären­ beginnt, ist hinlänglich bekannt. Covic ist als Moderator gefragt, muss rechtzeitig Druck vom Kessel lassen.

Auch Rekordeinkauf Lukebakio will spielen

Die Pro-Selke-Argumente des Trainers sind nachvollziehbar. „Wir wollten auf Umschaltspiel setzen“, hatte er erklärt, „da haben wir längere Wege zum Tor, deshalb habe ich mich für Davie entschieden.“

Dessen Schnelligkeit dürfte auch gegen Köln ein Trumpf sein, denn unter dem von Ralf Rangnick geprägten Coach Achim Beierlorzer attackiert der Aufsteiger seine Gegner sehr hoch. Die Kombination aus Steilpässen und Selkes Tempo kann da ein probates Mittel sein. Für Ibisevic sprechen indes Robustheit, höhere Ballsicherheit und Erfahrung.

Bislang hat Covic viel experimentiert, ließ in vorderster Reihe mit einer oder zwei Spitzen spielen. Doch egal, welche Konstellation aus Ibisevic, Selke und Lukebakio er aufbot – bis jetzt blieb Herthas Offensive harmlos. Fünf Spiele, fünf Treffer. Zu wenig.

Der Trainer ist kein Fan des Duos als Doppelspitze

Covics Vorgänger Pal Dardai hatte in den beiden jüngsten Spielen gegen Köln auf die Doppelspitze aus Ibisevic und Selke gesetzt. Einmal traf Ibisevic doppelt (nach zweimaliger Vorarbeit seines Sturmpartners wohlgemerkt), einmal Selke – beide Male gewann Hertha.

Covic scheint von dieser Variante nur bedingt angetan zu sein. „Dass sie zusammen spielen können, haben sie in der Vergangenheit gezeigt“, sagt er knapp. Vielmehr hofft er auf die Professionalität seines Kapitäns, der sich bislang tadellos verhalten hat.

„Trotz seiner Unzufriedenheit war er gegen Paderborn der Erste, der unserem Torschützen Javairo Dilrosun gratuliert hat“, betont Covic. Fragt sich nur, wie lange das so bleibt. Vor allem­ dann, wenn Hertha nicht als Sieger vom Platz gehen sollte.