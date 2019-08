Hertha erwartet zum ersten Heimspiel 40.000 Fans

Nach dem Liga-Debüt in München gibt Hertha-Trainer Ante Covic am Sonntag gegen Wolfsburg seinen Einstand im Olympiastadion

Berlin .. Hertha BSC rechnet für den Heimspiel-Auftakt gegen den VfL Wolfsburg mit der eher überschaubaren Kulisse von 40.000 Zuschauern im Olympiastadion (74.500 Plätze).

„Sonntag 18 Uhr ist keine dankbare Zeit, weil viele Fans aus dem Umland kommen“, sagte Trainer Ante Covic auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Dennoch wolle Hertha „in Vorleistung gehen und die Leute ins Stadion locken, mit erfolgreichem Fußball“. Manager Michael Preetz fand dagegen, die Berliner seien mit dem 5:1-Pokalsieg beim VfB Eichstätt und dem 2:2 zum Liga-Auftakt bei Bayern München schon in Vorleistung gegangen. „Wir haben noch ein bisschen Platz im Stadion“, warb Preetz.

Coach Covic will den in München ergatterten Punkt mit einem Sieg gegen Wolfsburg vergolden: „Beide Teams haben ähnliche Voraussetzungen, neue Trainer mit neuen Systemen“, sagte er und kündigte an: „Wir werden versuchen, Wolfsburg mit Dominanz unser Spiel aufzudrücken.“

Heim-Debüt für Trainer Ante Covic

Für den Deutsch-Kroaten, der früher als Profi für Hertha kickte, wird das Heimdebüt ein besonders Spiel. „Ich spüre eine gesunde Anspannung, Nervosität und Vorfreude“, sagte Covic. „Es wird etwas Anderes sein, auf der Tartanbahn zu stehen und zu sehen, wie die Fans uns anfeuern.“

Der VfL Wolfsburg war mit einem 2:1 gegen Aufsteiger Köln in die Saison gestartet.

Auch im Internet erhält Hertha Unterstützung, bei einer von Fans gestarteten Petition werden Stimmen für einen Stadionneubau gesammelt. „Wir freuen uns über jede Art von Unterstützung, die dafür sorgt, dass wir beim Berliner Senat mit unseren Anliegen auf offene Ohren stoßen“, sagte Manager Preetz.