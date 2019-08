Hertha BSC: Karim Rekik kickt gegen den VfL die Vergangenheit mit

Berlin.. Karim Rekik ist vorgewarnt. „Wout Weghorst ist ein echter Kämpfer“, sagt Herthas Innenverteidiger über seinen nächsten Gegenspieler, „er gibt in jeder Sekunde Vollgas.“ Wenn ein Abwehrspieler der Fußball-Bundesliga die Stärken des Stürmers kennt, dann Rekik, denn die beiden Niederländer kennen sich schon lange. In Hollands U21 waren sie einst Teamkollegen, in Eredivisie und Bundesliga mehrfach Gegner. Am Sonntag im Olympiastadion treffen sie erneut aufeinander (18 Uhr, Sky).

Die Herausforderung für Rekik und seinen Abwehrkollegen Niklas Stark wird dabei keine kleine. Weghorst, 1,97 Meter groß, ist mit dem Selbstvertrauen von 17 Toren aus der Vorsaison in die neue Spielzeit gestartet und machte zum Auftakt gleich dort weiter, wo er vor der Sommerpause aufgehört hatte. Beim 2:1 des VfL gegen Aufsteiger Köln markierte er das 2:0. Nicht schlecht für jemanden, dessen Profi-Potenzial lange Zeit angezweifelt wurde. Aber wenn Rekik über den „Kämpfer“ Wout Weghorst spricht, darf man das eben nicht nur rein fußballerisch verstehen.

Ausbildung in Elite-Schmieden vs. Aufstieg aus Amateurlager

Während der hochveranlagte Rekik (24) schon als Achtjähriger in den Nachwuchs von Feyenoord Rotterdam wechselte, wurde Weghorst (26) in der Fußball-Provinz ausgebildet. „Wegen meines enormen und schubweisen Wachstums hatte ich als Jugendlicher Probleme, meine Beine zu sortieren“, hat der Schlaks mal erzählt.

Im Land der brillanten Techniker fiel er deshalb zunächst durchs Raster, spielte stattdessen auf Hobbyniveau, ging freitags aber trotzdem früh zu Bett und ernährte sich wie ein Leistungssportler. Der Lohn: Mit 20 reichte es immerhin für ein Engagement beim Zweitligaklub FC Emmen.

Rekik hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits aufgemacht, die große Fußballwelt zu erobern, absolvierte sein erstes Profi-Spiel für Manchester City und sammelte kurz darauf Premier-League-Erfahrung als Leihspieler in Portsmouth. Weghorst hingegen musste sich mit der kleinen Bühne begnügen, spielte dort aber so groß auf, dass er 2014 vom Eredivisie-Klub Heracles Almelo angeworben wurde.

In der Eredivisie gelingt Rekik der K.o.

Dort zeigte der Rechtsfuß kaum Anpassungsschwierigkeiten, hatte nach sieben Einsätzen schon sechs Torbeteiligungen vorzuweisen. Im ersten Duell mit Rekik, der inzwischen beim PSV Eindhoven angeheuert hatte, blieb er allerdings­ ohne Erfolgserlebnis. Stattdessen war es Rekik, der sein Team in der 90. Minute zum 2:1-Sieg schoss.

VfL-Stürmer Wout Weghorst entschied das bislang letzte Duell gegen Hertha BSC mit seinem Siegtor zum 1:0.

Einen Monat zuvor hatten sich Rekik und Weghorst persönlich kennengelernt, als sie gemeinsam bei der U21 eingeladen waren. Der Verteidiger führte sein Team als Kapitän aufs Feld, Weghorst sollte in seinem einzigen Einsatz auf Anhieb treffen.

„Privat war er eher ein ruhiger Typ“, erinnert sich Rekik, „aber er hat immer hart gearbeitet.“ Eine Eigenschaft, die den Angreifer seit 2018 auch in Wolfsburg auszeichnet.

Kein VfL-Spieler bestritt in der vergangenen Saison mehr Zweikämpfe, keiner spulte mehr Kilometer ab. Was die Zahl der Sprints und intensiven Läufe betrifft, war Weghorst sogar ligaweit das Maß der Dinge.

Gemeinsam mit seiner Treffsicherheit bescherte ihm das eine erste Einladung zur A-Nationalmannschaft, in der er seit März 2018 zu drei Kurzeinsätzen kam. Zum Vergleich: Rekik feierte sein „Elftal“-Debüt bereits Anfang 2014, wurde seit seinen bislang letzten Nominierungen vor knapp zwei Jahren aber nicht berücksichtigt – wohl auch, weil er in seiner zweiten Berliner Saison weniger brillierte als in seinem Premierenjahr bei Hertha.

In der Saisonvorbereitung wirkte der Linksfuß jedoch souverän wie zu besten Zeiten, überzeugte mit starker Physis, resoluter Zweikampfführung und gutem Stellungsspiel. Im Duell mit seinem Konkurrenten Jordan Torunarigha (22), der im DFB-Pokal eine unglückliche Figur abgab, hat der Niederländer aktuell klar die Nase vorn.

Beim letzten Duell entwischt Weghorst Rekik

Nun aber wartet mit Weghorst die nächste große Herausforderung. „Besonders vorbereiten werde ich mich darauf nicht“, sagt Rekik, „das mache ich nie, egal ob mein Gegenspieler Weghorst oder Robert Lewandowski heißt.“

Am Gegentor durch den Bayern-Star traf Rekik am vergangenen Freitag wenig Schuld. Schon eher involviert war er beim jüngsten Aufeinandertreffen mit Weghorst. Als der Stürmer im Februar im Olympiastadion zum 1:0-Endstand einschob, war er zuvor in Rekiks Rücken entwischt. Genervt legte der Verteidiger seinen Kopf in den Nacken.

Wenn es um spielentscheidende Tore­ geht, steht es im Duell Rekik gegen Weghorst also 1:1. Bleibt die Frage, wer diesmal zum entscheidenden Mann wird. Rekik sieht’s pragmatisch. Er sagt: „Mir würde es schon reichen, wenn’s jemand­ im Hertha-Trikot ist.“