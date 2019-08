Tim Bendzko ätzt gegen Hertha: Marken-Boss Paul Keuter kontert

Dass Sänger Tim Bendzko gegen Hertha stichelte, kam beim Marken-Boss der Berliner nicht gut an. Er schießt zurück – mit markigen Worten

Berlin. Diese Kritik wollte Herthas Marken-Boss Paul Keuter nicht unkommentiert stehen lassen: Nachdem Popstar Tim Bendzko („Nur noch kurz die Welt retten“) in einem „Welt“-Interview gegen den Berliner Fußball-Bundesligisten gestichelt hatte, schoss Keuter via Twitter zurück. „Vielleicht konzentrierst Du Dich lieber mal aufs Erwachsenwerden, Du Flitzpiepe“, schrieb das Mitglied der Geschäftsleitung, das bei Hertha unter anderem für Kommunikation und Markenführung verantwortlich ist.

Vielleicht konzentrierst Du Dich lieber mal auf‘s erwachsen werden, Du Flitzpiepe @bendzko!? Bayern, Hoffenheim und jetzt Union?!?! Was denn nun? ....und nebenbei noch dummes Zeug reden. #musikant #hahohe pic.twitter.com/hoGCWfx6hY — Paul Keuter (@paulkeuter) August 18, 2019

Bendzko (34), geboren in Ost-Berlin, hatte sich zuvor als Fan des Stadtrivalen 1. FC Union positioniert und Hertha als „Touri-Verein“ bezeichnet. Die Distanz, die im Olympiastadion von den Zuschauerrängen zum Rasen herrsche, stehe sinnbildlich für die Distanz der Berliner zu Hertha BSC, sagte der Sänger.

Tim Bendzko vergleicht Hertha mit RB Leipzig - Keuter entlarvt den Pop-Star

Auch der Verweis auf Herthas aktive Fan-Szene in der Ostkurve konnte Bendzko nicht beeindrucken. „Leipzig hat auch eine riesen Kurve, wo alle so tun, als seien sie schon immer große RB-Leipzig-Fans, dabei gibt es den Verein noch nicht so lange.“

Hamburg, 12. Juli 2012 - Tim Bendzko bei einem Konzert im Hamburger Stadtpark | Verwendung weltweit

Foto: xim.gs / Andreas Kluge / picture alliance / xim.gs

Keuter konterte nun mit dem Verweis auf den Wikipedia-Eintrag des Musikers, in dem er als Fan des FC Bayern und der TSG Hoffenheim bezeichnet wird. „Bayern, Hoffenheim und jetzt Union?!?! Was denn nun? Und nebenbei noch dummes Zeug reden.“