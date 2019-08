Hertha-Coach Covic: „Wir wollen nicht die Doofen sein“

Berlin.. Hertha-Coach Ante Covic (43) hat vor seinem Pflichtspiel-Debüt als Profi-Trainer vor Leichtsinnigkeit gewarnt. „Wir sind gut beraten, das Pokalspiel gegen Eichstätt mit aller Seriosität anzugehen“, sagte er auf der Pressekonferenz am Freitag: „Es darf keinen Ausrutscher geben, denn den kann man nicht wieder gutmachen.“

In der ersten Runde des DFB-Pokals suche „Deutschland den Doofen“, so Covic – den großen Favoriten, der bei einem unterklassigen Gegner ausrutscht. „Das wollen wir auf keinen Fall sein.“

In der Vorbereitung auf die Partie am Sonntag (15.30 Uhr) in Ingolstadt wollte der Nachfolger von Pal Dardai offenbar nichts dem Zufall überlassen. Herthas Scouts hätten insgesamt drei Spiele des Fußball-Regionalligisten aus Oberbayern vor Ort beobachtet, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden.

Fragezeichen hinter Lukebakio

Ob Rekord-Einkauf Dodi Lukebakio am Sonntag schon mitwirken wird, ließ Covic noch offen. Trotz der hohen Trainingsbelastung seien die Signale des 21 Jahre alten Offensivspielers „sehr positiv“. Eine Entscheidung über seinen Einsatz will der Trainer aber erst kurzfristig fällen.

Ob mit oder ohne Lukebakio: Die Freude auf den Saisonstart ist Covic deutlich anzumerken. „Es gibt keinen Ersatz für den Wettkampf“, betonte er, „das lässt sich im Training oder Testspielen nicht simulieren. Es ist gut, dass es endlich losgeht.“