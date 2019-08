Teures Hertha-Bier, günstige Union-Wurst

Berlin. Nur noch gut eine Woche, dann öffnen die Stadien der Fußball-Bundesliga wieder ihre Tore. Mit jedem Tag weniger bis zum Saisonstart steigt die Vorfreude der Fans, allerdings dürfte der Blick auf die Preise in den jeweiligen Arenen ganz unterschiedliche Gefühle hervorrufen.

Anhänger von Hertha BSC müssen für Getränke und Bratwurst vergleichsweise tief in die Tasche greifen. Ein halber Liter Bier kostet im Olympiastadion 4,40 Euro, damit gehört der Hauptstadtklub neben Leipzig, Bremen, Frankfurt und München zur Spitzengruppe der Liga.

Auf Augenhöhe mit Leipzig, München und Frankfurt

Eine Cola (0,5 Liter für 4,40 Euro) ist nur in Leipzig teurer, eine Bratwurst (3,50 Euro) nur in Frankfurt und München (4,20 Euro). Bei der gängigen Kombination von Stadionwurst und Bier belegt Hertha im Bundesliga-Vergleich somit Platz vier. Das ergab eine Befragung unter den 18 Erstligisten, die das Portal wettbasis.com vorgenommen hatte.

Aufsteiger Union schnürt derweil das günstigste Paket der Liga. Bier (4 Euro) und Wurst (2,50 Euro) sind im Stadion an der alten Försterei für 6,50 Euro zu haben. Den halben Liter Cola (3 Euro) gibt es nur in Paderborn so günstig wie in Köpenick.

Bier- und Wurstpreise in den Stadien der Fußball-Bundesliga

Verein Bier 0,5 Liter Cola 0,5 Liter Bratwurst 1 RB Leipzig 4,40 € 6,00 € 3,50 € 2 Hertha BSC 4,40 € 4,40 € 3,50 € 3 SV Werder-Bremen 4,40 € 4,20 € 3,50 € 4 Eintracht Frankfurt 4,40 € 4,40 € 3,60 € 5 FC Bayern München 4,40 € 4,40 € 4,20 € 6 SC Paderborn 07 4,38 € 3,00 € 3,00 € 7 VfL Wolfsburg 4,30 € 4,10 € 3,00 € 8 SC Freiburg 4,30 € 3,50 € 3,00 € 9 Fortuna Düsseldorf 4,30 € 4,30 € 3,30 € 10 FC Augsburg 4,30 € 4,30 € 3,50 € 11 TSG 1899 Hoffenheim 4,30 € 4,10 € 3,50 € 12 FC Schalke 04 4,20 € 4,20 € 2,90 € 13 1. FC Köln 4,20 € 4,20 € 3,20 € 14 1. FC Union Berlin 4,00 € 3,00 € 2,50 € 15 Borussia Mönchengladbach 4,00 € 4,00 € 3,00 € 16 1. FSV Mainz 05 4,00 € 3,90 € 3,00 € 17 Bayer 04 Leverkusen 4,00 € 3,80 € 3,00 € 18 Borussia Dortmund 3,90 € 3,50 € 2,80 €