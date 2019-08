Hertha BSC holt Dodi Lukebakio für Rekordsumme

Berlin. Mit der Verpflichtung von Dodi Lukebakio (21 Jahre) stößt Hertha BSC in neue Dimensionen vor. So viel Geld wie nie nahm der Fußball-Bundesligist in die Hand, um sich die Dienste des belgischen Stürmers zu sichern. So überweist der Hauptstadt-Klub dem FC Watford als Ablöse einen Sockelbetrag von 20 Millionen Euro - dort stand Lukebakio noch bis 2022 unter Vertrag.

Lukebakio erhält die Rückennummer 28. Die trug bis zum Sommer Hertha-Idol Fabian Lustenberger. ­Über die Laufzeit des neuen Vertrages machte Hertha BSC keine Angaben. Dem Vernehmen nach läuft das Arbeitspapier von Lukebakio bis 2024. Wenn man von einem Jahressalär von (geschätzt) drei Millionen Euro ausgeht und noch einen Signingbonus und die eine oder andere Leistungsprämie dazurechnet, hat Hertha für den Angreifer ein Paket geschnürt, das in der Größenordnung von 35 bis 38 Millionen Euro liegen dürfte.

Herthas Kasse ist gefüllt wie nie

Zum Vergleich: Der bisherige Rekordtransfer von Hertha BSC war Davie Selke. Den Stürmer hatten die Berliner 2017 für acht Millionen Euro von RB Leipzig gekauft.

„Dodi Lukebakio ist ein dynamischer Offensivspieler, der nicht nur Tore schießen kann, sondern auch das Auge für den Mitspieler hat“, sagte Hertha-Manager Michael Preetz. „Wir glauben daran, dass er sich bei uns weiterentwickeln und der Mannschaft mit seinen Fähigkeiten helfen wird.“

Die Kasse von Hertha BSC ist aus verschiedenen Gründen gut gefüllt: So hat Manager Michael Preetz gerade Rechtsverteidiger Valentino Lazaro für 22 Millionen Euro an Inter Mailand veräußert. Zudem stehen dem Klub seit Juni Mittel zur Verfügung wie noch nie: 125 Millionen Euro hat Investor Lars Windhorst bezahlt, und dafür 37,5 Prozent der Anteile an der Hertha BSC Kommanditaktiengesellschaft erhalten.

Dodi Lukebakio trainiert Freitag bei Hertha

„Hertha ist ein großer Klub in Deutschland und hat sehr viel Interesse an mir gezeigt“, sagte Lukebakio. „Das hat mich schnell überzeugt, dass ich nach Berlin wechseln wollte. Ich möchte mich anbieten, viel spielen und viele Tore schießen“,

Lukebakio hatte vergangene Saison für Aufsehen in der Bundesliga gesorgt, als er für Fortuna Düsseldorf zehn Tore erzielt hat, darunter ein Dreierpack beim 3:3 gegen den FC Bayern.

Der Stürmer und seine Berater hatten sich gegen ein Angebot des französischen Champions-League-Starters OSC Lille entschieden. In Berlin wird Lukebakio zum ersten Mal am Freitag beim Training auf dem Schenckendorff-Platz zu sehen sein.

Preetz dementiert Gerüchte um Maximilian Philipp

Via Twitter hat Hertha-Manager Michael Preetz dementiert, dass der Verein sich einig sei mit Maximilian Philipp von Borussia Dortmund über eine Verpflichtung. Preetz schrieb: „Zum Transfergerücht um Maximilian Philipp: Ein toller Spieler, dazu ein Berliner Junge. Aber eine Verpflichtung ist derzeit nicht darstellbar.“