Kehrt BVB-Star Philipp zu Hertha zurück?

Berlin.. Das wäre ein echter Kracher: Mit Rechtsaußen Dodi Lukebakio ist sich Hertha BSC bereits einig – der Belgier vom FC Watford wird mit 20 Millionen Euro Ablöse der teuerste Einkauf der Klubhistorie. Nun steht der Fußball-Bundesligist offenbar vor einem weiteren Coup in der gleichen Größenordnung.

Wie zunächst die „Sport Bild“ berichtete, soll Borussia Dortmunds Offensivkraft Maximilian Philipp (25) vor einem Wechsel in die Hauptstadt stehen. Zuletzt hatte der VfL Wolfsburg um den Rechtsfuß gebuhlt, sein Angebot aber zurückgezogen.

Noch liegt kein Angebot vor

Nach einem Treffen mit Hertha-Manager Michael Preetz sollen sich Klub und Spieler angeblich einige sein. Der BVB poche allerdings auf eine Ablöse von 20 Millionen Euro. Für Hertha nicht mehr utopisch. Seit dem Einstieg von 125-Millionen-Euro-Investor Lars Windhorst haben die Berliner finanziell neue Möglichkeiten. Allerdings liegt Borussia Dortmund nach Informationen der Funke Mediengruppe bislang kein Angebot für Philipp vor.

Der Spieler sei sogar bereit, Gehaltseinbußen in Kauf zu nehmen, um in der Bundesliga zu bleiben. Er verspricht sich von Einsätzen in der Heimat eine bessere Chance in der Nationalmannschaft.

Auch emotional dürfte vieles für einen Wechsel nach Berlin sprechen, denn: Philipp ist gebürtiger Spandauer, spielte in der Jugend für Hertha und Tennis Borussia, ehe es ihn via Cottbus zunächst nach Freiburg zog.

In Dortmund nur in der Nebenrolle

Im Dortmunds Star-Ensemble spielte Philipp zuletzt meist eine kleine Rolle. Vergangene Saison stand er in der Bundesliga nur neun Mal in der Startformation, kam insgesamt auf 18 Einsätze, ein Tor und eine Vorlage.

Bei Hertha stünden seine Chancen auf Einsatzzeit sehr viel besser. Philipp kann als Mittelstürmer, hängende Spitze und auf den Außenpositionen agieren – sowohl links als auch rechts. Mit Vedad Ibisevic, Davie Selke, Salomon Kalou, Javairo Dilrosun und Dodi Lukebakio hätte er auch in Berlin nicht unerhebliche Konkurrenz.