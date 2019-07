Youngster Arne Maier rückt in den Hertha-Mannschaftsrat

Kurz vor Ende des Trainingslagers im Burgenland hat Trainer Ante Covic den Mannschaftsrat von Hertha BSC bestimmt. Demnach bleibt beim Fußball-Bundesligisten Vedad Ibisevic weiter Kapitän. Neuer Vizekapitän ist Niklas Stark. Außerdem gehören zum Mannschaftsrat die Routiniers Per Skjelbred (32) und Salomon Kalou (33). Neu dabei ist U21-Nationalspieler Arne Maier (20).

Hertha startet am 16. August mit dem Saison-Eröffnungsspiel bei Meister Bayern München ins neue Spieljahr. Zuvor stehen noch zwei Testspiele gegen englische Erstligisten an: Am heutigen Mittwoch spielt der Hauptstadt-Klub in Ritzing gegen West Ham United (18 Uhr/Rbb24 Livestream). Nach der Rückkehr aus Österreich geht am Sonnabend nach London und dort gegen Crystal Palace (16 Uhr).