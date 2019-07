Hertha-Talent Albrecht fällt mit Sprunggelenksverletzung aus

Berlin.. Eigengewächs Julian Albrecht wird dem Fußball-Bundesligisten Hertha BSC in den kommenden Wochen fehlen. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler zog sich beim 1:4 im Testspiel bei Erzgebirge Aue eine Gelenkstauchung und eine Dehnung der Außenbänder am linken Sprunggelenk zu. Das teilten die Berliner am Freitag mit.

Trainingspause: Julian #Albrecht hat sich in Aue am linken Sprunggelenk verletzt und wird die nächsten Wochen nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen. Eine Gelenkstauchung und eine Dehnung der Außenbänder zwingen ihn zu dieser Pause. Gute Besserung, Junge! 🙏 #hahohe pic.twitter.com/0EhiwBYo5r — Hertha BSC (@HerthaBSC) July 19, 2019

Albrecht hatte im vergangenen März seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Er gehörte zum A-Juniorenteam, das 2018 die deutsche Meisterschaft gewonnen hatte. Der neue Cheftrainer Ante Covic (43) gilt als großer Förderer des Talents und hatte ihn in der Vorbereitung zu den Profis hochgezogen. dpa