Vedad Ibisevic von Hertha BSC: „Vom Toreschießen habe ich nie genug“

Noch immer voll motiviert: Vedad Ibisevic (34) geht in seine fünfte Saison bei Hertha BSC.

Neuruppin. Der alte Kapitän ist auch der neue: Vedad Ibisevic (34) bleibt unter Ante Covic der Leitwolf von Hertha BSC. „Ich bin stolz, weiter die Binde zu tragen“, sagt der Bosnier im Trainingslager in Neuruppin, „ich will der Mannschaft und dem Trainerteam helfen, damit wir erfolgreich sind.“ Davon abgesehen hat der Bosnier jedoch einige Veränderungen beim Fußball-Bundesligisten registriert. Ibisevic über …

… Trainer Ante Covic: „Er redet viel mit uns Spielern, außerdem haben wir schon viele Videosequenzen angeschaut. Er hat es in kurzer Zeit geschafft, zu erklären, was er von uns erwartet. Einiges ist anders als vorher, aber seine Tipps machen Sinn.“

… die offensiver Grundausrichtung: „Für uns Stürmer ist es immer besser, wenn wir mehr Chancen bekommen, aber das muss schon im Spielaufbau anfangen. Da hat uns der Trainer ein paar ganz klare Sachen mit auf den Weg gegeben.“

… seinen Draht zum Trainer „Wir haben schon früher viel über Fußball gesprochen und sehen viele Dinge ähnlich. Trotzdem haben wir ein ganz normales Trainer-Spieler-Verhältnis.“

… seine persönlichen Ziele: „Ich bin nie zufrieden, will immer mehr. Vom Toreschießen habe ich nie genug.“

… die Perspektive mit Hertha: „Die Saison fängt immer wieder bei null an. Es geht darum, dass wir uns weiterentwickeln. Wir haben jetzt einen Trainer mit einer anderen Idee, mit einer eigenen Philosophie. Selbst ich mit fast 35 kann immer noch etwas lernen.“

… das schwierige Auftaktprogramm: „Ein guter Start hilft immer – allein schon für das Selbstvertrauen. Aber wenn es diesmal nicht klappen sollte, müssen wir die Ruhe bewahren und an das glauben, was wir uns vorgenommen haben. Vielleicht läuft es diesmal andersrum und wir spielen dafür eine bessere Rückrunde. Die Saison ist lang.“

… die Konkurrenz zu Davie Selke: „Das 4-3-3 ist das Lieblingssystem von Ante Covic. Dass Davie Selke und ich darin zusammen spielen, glaube ich nicht. Wer von uns spielt, entscheidet der Trainer, aber das ist kein Problem. Wir sind Profis, das ist Fußball. Wir brauchen diesen Konkurrenzkampf.“

… den neuen Investor: „Das ist eine super Sache für den Verein und die Stadt Berlin. Uns Spielern gibt das vielleicht unterbewusst einen Schub und noch mehr Motivation, weil jetzt neue Konkurrenten kommen könnten. Gerade die jungen Spieler müssen sich entwickeln, wenn sie bei Hertha bleiben wollen.“

… das Derby gegen den 1. FC Union: „Ich werde wahrscheinlich gegen Neven Subotic spielen. Wir kennen uns schon lange, schon aus Zeiten, als er noch in Mainz und ich in Hoffenheim war. Wir sind schon ein paar Mal aneinandergeraten, aber in ganz normalem Rahmen. Stürmer gegen Verteidiger. Es wird auf jeden Fall spannend!“