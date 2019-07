Boyata: „Die Entscheidung für Hertha ist mir nicht schwer gefallen“

Neuruppin.. Dass Dedryck Boyata zum Gesprächstermin in Herthas Trainingslager etwas später kommt, darf man ihm nicht übel nehmen. Der Zugang des Berliner Fußball-Bundesligisten ist schließlich ganz frisch im Team, also saß der Belgier nach seinem erst zweiten Mannschafts-Mittagessen noch mit einigen Spielern zusammen, um sich besser kennenzulernen. Anschließend stellte sich der 28 Jahre alte Abwehrspieler auf der Terrasse des Teamhotels in Neuruppin den Fragen der Medienvertreter – entspannt, aufgeräumt und sympathisch.

Dedryck Boyata über…

… seine ersten Tage bei Hertha:

„Es fühlt sich großartig an, ich habe einen warmen Empfang bekommen. Es ist immer eine Herausforderung, in ein neues Team zu finden, aber die Spieler machen es mir leicht. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein.“

… seine Entscheidung für Berlin:

„Ich habe mich schon vor langer Zeit mit Michael Preetz getroffen. Wir haben uns ausführlich über Hertha unterhalten, er hat mir die Ambitionen des Klubs erklärt. Mir ist die Entscheidung nicht schwer gefallen.“

… die Bundesliga:

„Ich komme aus Belgien, deshalb habe ich schon immer viel von der Bundesliga mitbekommen. Obwohl ich die meiste Zeit meiner Karriere in Großbritannien verbracht habe, habe ich den deutschen Fußball immer weiter verfolgt. Für mich zählt sie zu den besten drei Ligen der Welt.“

… seine Wurzeln:

„Ich komme aus einem Brüsseler Vorort und bin nicht gerade in einer luxuriösen Gegend aufgewachsen. Für viele Kids dort hatte Fußball einen riesigen Stellenwert, diese Prägung macht sich heute in der belgischen Nationalmannschaft bemerkbar. Für ein so kleines Land haben wir viele Spieler mit enormer Qualität.“

… seinen Spielstil:

„Ich will nicht arrogant klingen (lacht). Ich bin ein vielseitiger Verteidiger mit guter Physis. Ich bin schnell, ballsicher und ein sehr guter Kopfballspieler. Ich kann in verschiedenen Systemen spielen, egal ob in einer Vierer- oder Dreierkette, in der Mitte, links oder rechts.“

... seine Ziele:

„Ich will mich so schnell wie möglich an die Intensität der Bundesliga gewöhnen – und Deutsch lernen. Ich lerne bereits mit einer App, die ich auf meinem Telefon installiert habe und verstehe schon ein paar Sätze.“

… seine Muskelverletzung:

„Im Moment ist es ein bisschen hart, dass ich noch nicht voll mitmachen kann und etwas außen vor bin. Aber ich fühle mich von Tag zu Tag besser und kann sicher bald einsteigen. Ich will keine Prognose abgeben, spreche aber jeden Tag mit den Ärzten.“

… seine Abwehrkonkurrenten Niklas Stark und Karim Rekik:

„Ich habe Hertha in der vergangenen Saison verfolgt und kenne Karim Rekik schon seit unserer gemeinsamen Zeit bei Manchester City. Wenn man neu in ein Team kommt, stellt man keine großen Ansprüche, man respektiert seine Kollegen. Wir haben sehr gute Spieler. Ob ich spiele oder nicht, ist nicht meine Entscheidung, aber wir haben als Team hohe Ziele. Jeder wird seine Chance bekommen.“

… seine Vorbilder:

„Ich habe erst mit zwölf Jahren richtig angefangen, Fußball zu spielen. Ich war erst offensiver Mittelfeldspieler und bin immer weiter nach hinten gerückt. Ich war ein Riesenfan von Thierry Henry, auch von Ronaldo und Michael Owen. Als Verteidiger fand ich früher den Brasilianer Lucio toll. Im modernen Fußball sind es eher Thiago Silva oder Thomas Vermaelen. Bei Manchester City habe ich mit Vincent Kompany, Joleon Lescott oder Kolo Touré zusammengespielt. Von ihnen habe ich mir viel abschauen können.“