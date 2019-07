Hertha BSC leiht Marko Grujic vom FC Liverpool erneut aus

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp sieht Grujic am besten in Berlin aufgehoben. Hertha BSC zahlt mehr als zwei Millionen Euro Leihgebühr

Berlin Eintracht Frankfurt war interessiert, auch Werder Bremen. Doch am Ende entschied sich der FC Liverpool mit seinem Trainer Jürgen Klopp erneut für Hertha BSC: Marko Grujic, der hochbegabte Mittelfeldspieler, wird für eine zweite Saison an den Hauptstadt-Klub verliehen. Als Leihgebühr muss Hertha dem Vernehmen nach 2,23 Millionen Euro (zwei Millionen Pfund) an Liverpool zahlen. Dazu können je nach dem sportlichen Abschneiden der Berliner noch bis zu 557.000 Euro (500.000 Pfund) dazukommen.

„Marko hat hier von Anfang an überzeugt und bewiesen, dass er dem Team entscheidend weiterhelfen kann. Wir hoffen, dass er in seiner zweiten Saison verletzungsfrei bleibt und sind überzeugt, dass er an seine guten Leistungen anknüpft“, sagte Hertha-Manager Michael Preetz.

Grujic hatte im vergangenen Spieljahr 22 Bundesliga-Einsätze für Hertha absolviert und fünf Tore erzielt. Mit seiner Ballsicherheit und Robustheit war er ein wichtiger Spieler im Team. Allerdings hatten zwei Verletzungen den serbischen Nationalspieler zurückgeworfen.

Traum von Grujic ist ein Stammplatz beim FC Liverpool

Grujic großer Traum ist ein Stammplatz beim FC Liverpool. Aber er hatte stets betont, wie wohl er sich in Berlin und bei Hertha fühlt. „Es war mein Wunsch, bei Hertha zu bleiben“, sagte Grujic. „Ich bin froh, dass das nun geklappt hat. Ich freue mich auf die neue Saison und werde in der Vorbereitung hart arbeiten, damit wir den größtmöglichen Erfolg erreichen werden.

Der Serbe erhält einen neuen Vorgesetzten, nachdem Pal Dardai, ein großer Grujic-Förderer („Marko ist der beste Mittelfeldspieler, den ich in 20 Jahren bei Hertha erlebt habe“) seinen Cheftrainer-Posten räumen musste. Ante Covic, der neue Hertha-Trainer sagte: „Wir freuen uns sehr, dass Marko noch ein weiteres Jahr bei uns bleibt. In der vergangenen Saison hat er uns durch seine Qualitäten und seine Präsenz im zentralen Mittelfeld schon viel Spaß gemacht.“

Hertha BSC bestreitet am heutigen Montag um 16 Uhr im Amateurstadion den Trainingsauftakt. Am Mittwoch geht es für eine Woche in ein Konditionstrainingslager nach Neuruppin. Zum Bundesliga-Start treten die Berliner am 16. August bei Meister Bayern München an (20.30 Uhr).