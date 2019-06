So reagieren Herthas Fans auf den 125-Millionen-Euro-Deal

Berlin. Nach dem Investoren-Paukenschlag vom Donnerstag wird in der Fan-Szene von Hertha BSC eifrig diskutiert. Was bedeutet der 125-Millionen-Euro-Regen für den Berliner Fußball-Bundesligisten? Was ist von Geldgeber Lars Windhorst (42) zu halten? Markiert der Verkauf von 37,5 Prozent der Unternehmensanteile den Aufbruch in eine neue, erfolgversprechende Zeit? Oder handelt es sich um einen zweifelhaften Deal, der sich zum Bumerang entwickeln kann?

Das Stimmungsbild ist dabei alles andere als eindeutig. In einer Umfrage im Morgenpost-Blog immerhertha.de, an der bis zum späten Freitagvormittag knapp 750 User teilnahmen, gaben 20 Prozent der Nutzer an, sie fänden den Investoren-Einstieg „super“. Weitere 20 Prozent wünschen sich noch mehr Informationen.

Vergleichsweise wenig Ablehnung

Gut die Hälfte der abstimmenden Fans sind unentschlossen („kommt drauf an, was Hertha daraus macht“). Nur sieben Prozent finden den Deal „nicht gut“.

Auch in den Kommentaren des Blogs sind zahlreiche unterschiedliche Meinungen zu lesen.

„Ich find’s toll, dass ein Investor einsteigt! Klar, dass es nicht das DRK ist. Wer Geld gibt, möchte verdienen. Vollkommen legitim“, meint Nutzer „Kraule“.

User „Herthapeter“ äußert sich noch euphorischer: „Wahnsinn!!! 125 Millionen für Hertha, ich musste mir erstmal die Augen reiben, ob das wirklich stimmt. Das ist ein Riesenschritt für unsere Dame.“

Stadion-Manager Teichert reagiert dünnhäutig

Nutzer „Pathe“ meint: „Erster Gedanke: Oh Gott, nee! Lars Windhorst bitte nicht…Zweiter Gedanke: 125 Mio. für 37,5 % sind jetzt nicht so schlecht.“

User „apollinaris“ beobachtet die Finanzspritze indes eher mit einem mulmigen Gefühl: „Meine erste Reaktion: wenn ich mir den Investor anschaue, ist es haargenau wie bei KKR: Es muss dem Verein sauschlecht gehen.“

Beim Kurznachrichtendienst Twitter wurde ebenfalls lebhaft diskutiert. Auf ein kritisches Fan-Statement antwortete Herthas Stadion-Manager Klaus Teichert etwas dünnhäutig: Was für ein Schwachsinn“, schrieb der frühere SPD-Politiker. Daraus entwickelte sich ein kleiner Schlagabtausch (ein Klick auf den Tweet führt zum kompletten Dialog).

Was für ein Schwachsinn. — Klaus Teichert (@KTHerthaBSC) June 27, 2019

Andere nahmen das Thema mit deutlich mehr Humor:

So, und jetzt Neymar holen. Kleingeld. #hahohe — Marc Schwitzky (@jungerherr1892) June 27, 2019

Ganz ehrlich, mir kann keiner erzählen, dass die 125 Millionen Zufall sind. Das ist doch Kalkül! 5 Millionen zur Schuldentilgung und 120 Millionen für diesen Kollegen hier, passt. #hahohe #GriezmannIsComing pic.twitter.com/muWRRSy8hW — Simon ℹ (@_simon11_) June 27, 2019

Auch wenn Superstars à la Neymar oder Antoine Griezmann sicher nicht nach Berlin wechseln werden: Es wird spannend zu beobachten sein, welche Verpflichtungen Hertha-Manager Michael Preetz mit den neuen Möglichkeiten tätigen wird.

Um es in den Worten von Immerhertha-User „Carsten“ zu sagen: „Zumindest bin ich jetzt mehr als gespannt wie ein Flitzebogen auf den Transfer-Sommer.“