Hertha-Star Mittelstädt vor EM-Premiere

Bisher nur EM-Tourist: Maximilian Mittelstädt von Hertha BSC (l. mit Teamkollege Marco Richter) will im Halbfinale am Donnerstag sein Turnierdebüt geben

Maximilian Mittelstädt will beim EM-Halbfinale am Donnerstag sein Turnierdebüt geben. Auch Maier und Löwen hoffen auf ihren Einsatz.

Berlin U21-Trainer Stefan Kuntz muss im Halbfinale der U21-EM in Italien seine Mannschaft umbauen. Das Pech von Benjamin Henrichs (AS Monaco) könnte das Glück für den Herthaner Maximilian Mittelstädt sein. Der deutsche Linksverteidiger kassierte beim 1:1 gegen Österreich in der 87. Minute eine Gelbe Karte wegen vermeintlicher Spielverzögerung. Da es seine zweite im Turnierverlauf war, muss Henrichs im Halbfinale zuschauen.

„Das ist extrem bitter, aber das muss ich annehmen“, sagte Henrichs. „Ich will in der Situation wirklich nicht auf Zeit spielen. Werfe ich den Ball früher ein, erobert der Gegner kurz vor Schluss vielleicht den Ball. Ich wollte den Ball tauschen, da er nass und rutschig war. Daher musste ich etwas warten.“

Aber Henrichs hat eine Idee, wer am Donnerstag im Halbfinale in Reggio nell’Emilia seine Position spielen wird: „Maxi Mittelstädt ist bereit, er wird mich gut vertreten.“

Mittelstädt hat viermal für die U21 gespielt

Mittelstädt war beim Einzug ins EM-Halbfinale ebensowenig zum Einsatz gekommen, wie seine Hertha-Kollegen Arne Maier und Eduard Löwen. Die deutsche Mannschaft hat mit dem Gruppensieg (3:1 gegen Dänemark, 6:1 gegen Serbien) zudem das Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio gelöst.

Mittelstädt hat für die U21 bisher vier Länderspiele absolviert, ist bei der EM aber noch ohne Einsatz.



Auch weitere personelle Änderungen schloss Trainer Kuntz, der zuletzt zweimal dieselbe Startelf aufgeboten hatte, nicht aus. „Ein paar Jungs sind angeschlagen, da müssen wir mal schauen, wie schlimm das eine oder andere ist“, sagte er vor dem EM-Halbfinale am Donnerstag. Also hoffen auch Arne Maier auf seinen dritten und Löwen auf seinen ersten EM-Einsatz. BM