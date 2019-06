Jonathan Tah soll serbischen Star von Real Madrid stoppen

Triest. Seit einer Woche versucht es „Sport Klub“, der größte serbische Sportsender mit einem Interview bei Luka Jovic. Der 21-Jährige, gerade von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid gewechselt, ist ein gefragter Mann. Doch sein neuer Arbeitgeber ordnete an, dass Jovic auf Interviews verzichten möge.

Auch während der U21-Europameisterschaft in Italien schwieg der Stürmer, den sie in Serbien als höflich, bodenständig und offen beschreiben. Nach der überraschenden 0:2-Auftaktpleite gegen Österreich verließ er die Katakomben des Stadion in Triest wortlos. Der deutschen U21-Nationalelf wird sich Jovic im zweiten Gruppenspiel heute dagegen nicht entziehen können (21 Uhr/ARD.

Tah: Luka ist ein guter Stürmer

Vor allem ein deutscher Spieler will es dem 60-Millionen-Euro-Star so schwer wie möglich machen. Unmittelbar nach dem 3:1 über Dänemark im ersten Gruppenspiel wurde Deutschlands Jonathan Tah gefragt, wie er Jovic stoppen wolle. „Ich weiß, was er kann. Aber er weiß auch, was ich kann. Wir haben schon öfters gegeneinander gespielt. Luka ist ein guter Stürmer.“ Tahs Einschätzung teilen auch seine Kollegen. Der Schalker Suat Serdar sagte: „Wir haben Jonathan Tah. Er und Luka sind auf Augenhöhe. Wegen eines einzelnen Spielers machen wir uns keine Sorgen.“

Für Trainer Stefan Kuntz gilt ebenfalls: „Natürlich sticht Jovic aus dem serbischen Team heraus. Er hat eine hohe Qualität am Ball. Wir wollen ihn nicht oft in Situationen kommen lassen, in denen er uns gefährlich werden kann. Aber auf unserer Seite steht mit Jonathan Tah ein A-Nationalspieler. Jovic wird die Aufmerksamkeit bekommen, die er verdient, aber wir konzentrieren uns auf alle elf Serben.“ Kuntz will den Fokus ohnehin auf das Spiel der eigenen Mannschaft legen.

Kuntz nimmt das gesamte Team in die Pflicht

„Gegen Dänemark habe ich langsame erste 30 Minuten gesehen“, sagte der Bundestrainer. „Wir wollen Räume besser anlaufen, um dominanter auflaufen zu können und über 90 Minuten ein höheres Tempo gehen zu können.“ Von den Serben erwartet Kuntz eine Reaktion nach der Pleite gegen Österreich.

„Dein nächster Schritt“, lautet die Aufschrift auf einem grünen Teppich im deutschen Mannschaftsquartier in Villa delle Acacie - darüber prangt ein DFB-Logo. Mit einem Erfolg gegen Serbien würde die deutsche Elf einen großen Schritt in Richtung Halbfinale machen, welches gleichzeitig das im Vorfeld ausgerufene Minimalziel ist und zur Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio berechtigen würde.

Mittelstädt und Löwen brauchen Geduld

Personell wollte sich Kuntz vor Anpfiff der Partie nicht festlegen. Hoffenheims Nadiem Amiri, der zu Beginn des Turniers noch angeschlagen war, stehe „für die nächste Herausforderung“ bereit. Dennoch wird wohl erneut Marco Richter nach zwei Toren und einer Vorlage gegen Dänemark den Vorzug vor ihm erhalten. Offen ist, ob Arne Maier wieder in der Startelf steht. Der Herthaner war nach einer eher matten Vorstellung gegen Dänemark zur Pause aus­gewechselt worden. Auch seine Hertha-Kollegen Maximilian Mittelstädt und Eduard Löwen werden wohl zunächst auf der deutschen Bank Platz nehmen müssen.