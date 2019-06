Hertha BSC verpflichtet U21-Nationalspieler Löwen

Berlin. Hertha BSC hat mit Eduard Löwen (22) eine vielseitigen Spieler unter Vertrag genommen. Der U21-Nationalspieler absolvierte an diesem Donnerstag den obligatorischen Medizincheck. Am Nachmittag vermeldet Hertha die Verpflichtung von Löwen. Rund sieben Millionen Euro Ablöse überweist der Hauptstadt-Klub an Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg.

Löwen unterschrieb einen fünf-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

„Wir haben Eduard schon einige Zeit intensiv beobachtet“, wird Hertha-Manager Michael Preetz in einer Pressemitteilung zitiert. „Als Junioren-Nationalspieler passt er genau in die Kategorie Spieler, die wir suchen: jung, talentiert und in seiner Entwicklung noch lange nicht am Ende. Wir freuen uns, dass er sich für Hertha BSC entschieden hat und sind überzeugt davon, dass er zukünftig Akzente in unserem Spiel setzen wird.“

Löwen sagte: „Hertha BSC hat sich sehr um mich bemüht, ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl und bin jetzt froh, bei diesem Verein zu sein.“

Löwen spielt die U21-EM in Italien

Löwen absolvierte in der vergangenen Saison 22 Ligaspiele für die Franken und kam auf drei Tore sowie drei Vorlagen. Derzeit bereitet sich Löwen eigentlich im Trainingslager der deutschen U21-Nationalmannschaft in Südtirol auf die Europameisterschaft in Italien und San Marino vor (10. bis 30 Juni). Mit Arne Maier und Maximilian Mittelstädt sind dort zwei weitere Profis von Hertha BSC dabei. Löwen hat bisher sieben Länderspiele für die Elf von Bundestrainer Stefan Kuntz absolviert.

Für die Berliner ist Löwen nach dem belgischen Innenverteidiger Dedryck Boyata (28), der von Celtic Glasgow kommt, die zweite Verpflichtung für die neue Saison.

Löwen (1,88 Meter, 91 Kilo) ist flexibel einsetzbar. Er kann im Mittelfeld auf der Achter-Position spielen und auf der Zehn. Er war aber auch schon als Stoßstürmer und Innenverteidiger im Einsatz.