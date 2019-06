Vereinssticker sind Klebstoff für die Fan-Seele

Fußballvereins-Sticker sind an fast jeder Ecke zu finden – und dürften auch in der Hauptstadtderby-Diskussion Spuren hinterlassen.

Berlin. Manchmal begegnen einem die Zeichen dort, wo man sie am wenigsten vermutet. In fremden Ländern, an abgelegenen Orten, fast versteckt. An der Wirkung ändert das nichts, im Gegenteil, mitunter genügt schon ein kleiner Sticker, um große Gefühle zu wecken.

Vielleicht erinnern Sie sich, vergangene Woche schrieb ich an dieser Stelle über Herthas USA-Reise, die ich als Morgenpost-Reporter begleitet habe. Nun, während die Bundesliga-Profis längst im Urlaub oder bei ihren Nationalteams weilen, bin ich in den Staaten geblieben, um ein wenig auszuspannen. Den Kopf frei bekommen, Abstand gewinnen, ein paar Tage nicht an Fußball denken. Nur sollte mein Plan nicht lange aufgehen.

Nicht einmal 72 Stunden nach Urlaubsstart schlenderte ich an einer versteckten Bucht in Kalifornien dem Pazifik entgegen, mit Flip Flops an den Füßen, einem Surfbrett unterm Arm und der Vorfreude auf die Wellen im Sinn. Mein Blick aber blieb am Rande des kleinen Schotterweges an der Rückseite eines Hinweisschildes haften. Dort prangte inmitten eines Sticker-Meeres ein Aufkleber von Dynamo Dresden. Damit war es um die fußballfreie Zeit geschehen, der Anblick des Klub-Logos schaukelte meine Gedanken anschließend ähnlich stark hin und her wie der Ozean mein Surfbrett.

Endlose Bandbreite an Hertha-Aufklebern

Wer in Fußballgottes Namen hinterlässt ausgerechnet hier ein Emblem eines deutschen Zweitligisten? Wie lange mag es dort schon kleben? Und hat es im Heimatland von American Football, Baseball und Basketball überhaupt schon mal jemand wahrgenommen? Schnell drifteten meine Überlegungen in Richtung früherer Fundstücke ab, denn um ehrlich zu sein, fasziniert mich das Phänomen Vereinssticker schon länger.

Seit ich Hertha-Reporter bin, habe ich eine schier endlose Bandbreite an blau-weißen Aufklebern registriert, sei es auf Toiletten Berliner Eckkneipen, Gelsenkirchener Stromkästen oder Treppengeländern in Bilbao. „Berliner Sorgenkind, HaHoHe“, „In Berlin kannst Du alles sein, außer Nazi“ oder „Herthaner gegen Light Bier“ – irgendeine Botschaft gibt es offenbar immer zu verbreiten.

Manche mögen das für Vandalismus oder Verunzierung halten, andere für ein Zeugnis lebendiger Fan-Kultur oder gar Kunst. Leichter lässt sich die Frage klären, was die klebende Zunft überhaupt antreibt, denn das wird spätestens bei Stickern wie „Hertha-Zone“ oder „Hertha-Kiez“ klar. Revier markieren, die eigenen Farben vertreten, Flagge zeigen.

Vereinssticker sind ein verbindendes Element

Der Bundesliga-Aufstieg des 1. FC Union dürfte Herthas Fans nun zusätzlich motivieren, Berlin einen blau-weißen Anstrich zu verpassen, immerhin geht es mehr denn je darum, klar zu machen, wer die Nummer eins in der Hauptstadt ist. In einer Brückenunterführung lief ich vor ein paar Wochen an einem blauen Graffito mit der Botschaft „BERLIN IST BLAU WEISS“ vorbei. Ein Unioner wollte das so nicht stehen lassen. Er hatte ein rotes „WOHL KAUM!“ daneben gesprayt. Fortsetzung folgt, garantiert. Nicht wundern würde es mich deshalb, wenn sich die nächsten Sticker bereits im Druck befänden, schließlich sind die Fans recht fix darin, aktuelle Themen aufzugreifen. Momentan wird ja viel über den geeigneten Spieltag für das Derby debattiert. Bei Hertha haben sie mit dem 9. November ein geschichtsträchtiges Datum ins Spiel gebracht, was in Köpenick wenig Anklang fand. Der Gedenktag an den Mauerfall vor 30 Jahren sei zu wichtig, hieß es von Union-Seite, da wolle man nicht Fußball spielen. Überflüssig zu erwähnen, dass die Fans eifrig mitdiskutieren.

Ob pro oder contra 9. November, blau-weiß oder rot-weiß – Vereinssticker stehen nicht nur für klare Statements, sie dienen auch als verbindendes Element, als Klebstoff für die Fan-Seele. Liebesbekundungen für den Herzensklub kann man anscheinend nicht selbstbewusst genug platzieren. Als ich zum Ende meines Urlaubs die Golden Gate Bridge in San Francisco erklommen hatte, sprang mir ein weiteres deutsches Klub-Logo ins Auge. Vom 1. FC Saarbrücken. Der spielt in der Regionalliga.