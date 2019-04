Saison-Aus für Herthas Niklas Stark

Berlin. Die schlechten Nachrichten bei Hertha BSC reißen nicht ab. Mit dem 0:0 gegen Hannover 96 verlängerte sich die Serie der Berliner auf sieben Bundesliga-Spiele ohne Sieg. Und für Niklas Stark (24) ist die Saison vorzeitig beendet. Der Abwehrchef zog sich bei einem Zweikampf in der Nachspielzeit eine schwere Sprunggelenksverletzung zu. Ein MRT erbrachte, dass der Außenknöchel von Stark angebrochen ist, zudem sind Außen- und Syndesmoseband angerissen.

Damit wird Hertha die ausstehenden vier Partien gegen Eintracht Frankfurt, den VfB Stuttgart, FC Augsburg und Bayer Leverkusen ohne den Innenverteidiger bestreiten müssen.

Damit nicht genug: Für Stark entfällt somit sein Länderspiel-Debüt. Bundestrainer Joachim Löw hatte den Manndecker im März erstmals zur deutschen Nationalmannschaft eingeladen hatte, gegen Serbien (1:1) und die Niederlande (3:2) war der Herthaner aber nicht zum Einsatz gekommen. Es war jedoch vorgesehen, dass Stark seine Premiere im Nationaltrikot bei den letzten Länderspielen der Saison, in Weißrussland (8. Juni) und gegen Estland (11.) geben sollte – das muss nun entfallen.

Grujic gesperrt, Palko Dardai verletzt

Auch Youngster Palko Dardai (19) kann in dieser Saison nicht mehr spielen. Der Sohn von Trainer Pal Dardai zog sich im Regionalliga-Spiel der U23 bei Spitzenreiter Chemnitzer FC (0:1) einen Außenbandriss und ein Knochenmarksödem am Sprunggelenk zu.

Am kommenden Sonnabend, wenn Hertha in Frankfurt antritt, wird die Stark-Position in der Innenverteidigung Routiner Fabian Lustenberger (30) übernehmen. Gegen die Eintracht müssen die Berliner zudem auf Mittelfeldspieler Marko Grujic verzichten, der nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt ist.