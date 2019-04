Per Skjelbred von Hertha BSC: „Ein Fußballprofi ist ein Egoist“

So recht glauben kann er es selbst nicht. Per Skjelbred (31) bestreitet an diesem Sonntag bei der TSG Hoffenheim sein 150. Bundesligaspiel für Hertha BSC (13.30 Uhr, Eurosport-Player). „Das ist für einen Norweger schon etwas Besonderes“, sagt Skjelbred, der seit September 2013 das blau-weiße Trikot trägt. Tatsächlich haben nur vier Landsmänner mehr Spiele in Deutschlands höchster Spielklasse vorzuweisen. Wirklich freuen kann sich der Mittelfeld­spieler allerdings nicht über diesen Meilenstein. Nach vier Niederlagen in Serie ist die Situation beim Berliner Bundes­ligisten angespannt wie lange nicht.

Herr Skjelbred, Hertha hat vier Mal in Folge verloren, Hoffenheim hat aus den letzten vier Spielen zehn Punkte geholt. Die Zahlen machen nicht unbedingt Mut.

Per Skjelbred Wir haben oft genug gute Spiele gemacht, wenn wir mit dem Rücken zur Wand standen. Dann muss man einfach liefern, das sind wir dem Verein und den Fans schuldig, auch uns selbst. Wir müssen beißen.

Aktuell sind Sie der einzige gelernte Sechser.

Ja, ich bin der letzte Mohikaner (lacht). Wir haben das mit Maxi (Maximilian Mittelstädt, d. Red.) in dieser Woche geübt, vor allem, die richtigen Abstände einzuhalten. Wir müssen einfach eine Einheit sein und kompakt bleiben. ­Darauf wird es ankommen. Wenn einer gedankenlos rausrückt, kriegen wir Probleme, dafür spielt Hoffenheim zu schnell: ein, zwei Kontakte, Flanke, Tor.

Viele trauen Hertha in dieser Saison nichts mehr zu. Sie persönlich wurden von ­manchem schon gedanklich aufs Altenteil geschoben. Was macht es mit einem, wenn man abgeschrieben wird?

Abgeschrieben fühle ich mich nicht. Klar, diese Saison hat anders angefangen als die vergangenen Jahre, mit einer neuen Mannschaft und einem neuen System. Wenn ich nicht erste Wahl bin, ist das die Entscheidung des Trainers. Aber ich fühle mich körperlich gut, bin in jedem Training da. Ich bin fit und bereit.

Kollegen wie Valentino Lazaro haben zuletzt Kritik an der Einsatzbereitschaft geübt. Wie gehen Sie in der Mannschaft damit um?

Unzufriedenheit kommt nun mal einfach, wenn du nicht mehr erfolgreich bist. Wenn man gewinnt, läuft vieles von allein, aber jetzt müssen wir gemeinsam durch die Phase. Da ist Kommunikation der einzige Weg: Was läuft gut, was schlecht, was können wir ändern – da müssen wir uns austauschen. Tino hat aber nicht über uns andere gemeckert. Er hat sich mit einbezogen. Wir sitzen ­alle in einem Boot.

Gibt es zu wenig Reibung im Team?

Nein, bei uns fliegen auch mal die ­Fetzen. Bei uns kann jeder etwas sagen, die Jungen genauso wie die Älteren. Wer das nicht macht, braucht sich später auch nicht zu beschweren.

Sie haben seit 2013 in jeder Saison mindestens 2000 Minuten gespielt. Diesmal sind es keine 600. Sie sind 31 und verdienen gutes Geld. Wie schützt man sich davor, sich mit der Reservistenrolle zufriedenzugeben?

Ich habe mich noch nie zufriedengegeben. Das war mit 17 in der Zweiten Liga bei Rosenborg Trondheim nicht so, und so ist es auch jetzt nicht. Ich will immer spielen. Klar ist es schön, dass ich mit Fußball Geld verdienen kann, aber Geld ist nicht alles. Ich gehe nicht jeden Tag deswegen zum Training. Ich will dabei Spaß haben und am Wochenende zeigen, dass ich gut genug für die erste Elf bin.

Hochveranlagte Talente wie Arne Maier (20) oder Marko Grujic (23) haben Sie in diesem Jahr verdrängt. Was können Sie den Jüngeren entgegensetzen?

Junge Spieler kommen immer nach. Ich war ja auch mal ein Junger. Als ich in Norwegen angefangen habe, lag der Altersdurchschnitt der mit Abstand besten Mannschaft bei 33 Jahren. Oder gucken Sie nach Italien, da ist der Altersdurchschnitt auch viel höher als in Deutschland. Ich will nicht sagen, dass der Weg mit den jungen Spielern nicht der richtige ist, aber es kommt auf die Mischung an. Wenn man gut spielt, ist das Alter egal. Ich bin immer noch da.

Momentan scheint die Mischung nicht aufzugehen. Die Mannschaft wirkt blockiert.

Im Fußball geht es oft um Kleinigkeiten, um Details. Wenn man vier Spiele in Folge verliert, kann man viele kritische Punkte suchen, dann wird auch gerne über fehlende Siegermentalität oder Zufriedenheit diskutiert. Aber das kann sich auch schnell wieder drehen. In einer Saison kommt jede Mannschaft mal an einen Punkt, an dem es nicht läuft. Der Ball springt dann an den Innenpfosten und raus statt rein. Aber der Wille ist ­immer da. Du musst dran bleiben, dann dreht sich das auch wieder.

Wenn es um Motivation geht, geht es auch um den Trainer. Sie hören die Ansprachen von Pal Dardai seit vier Jahren. Was lässt er sich einfallen, um das Team zu kitzeln?

Jeder Trainer hat seine Art. Was die Motivation betrifft, ist Pal gut. Genau in dem Moment, in dem ein Spieler vielleicht etwas zufrieden wird, kommt er mit einem Spruch, der in Schwarze trifft. Dann merkt man sofort, dass man weiter kämpfen muss. Das macht er super.

Sie sind bereits mit 16 Jahren Profi geworden. Wann haben Sie verstanden, was ­Professionalität bedeutet?

Ich habe schon von Anfang an viel trainiert, mein Tag ging immer mit Laufen oder Fußball los. Ich wollte immer besser sein als die anderen, das geht nur mit mehr Training. Damals war mir das gar nicht so bewusst, aber rückblickend muss ich sagen: Der Per Skjelbred mit 15 war schon sehr professionell.

Ihr Vater dürfte Ihnen diese Einstellung kaum eingeimpft haben. Von ihm sagen Sie, er sei eher der Typ Hippie gewesen.

Stimmt (grinst). Nein, das kam eher aus mir selbst. Ich habe mir immer neue Ziele gesetzt: mehr Schnelligkeit, mehr Ausdauer, bessere Technik. Später habe ich dann wahnsinniges Glück gehabt, dass ich in Trondheim in eine echte Gewinnermannschaft gerutscht bin, die acht Mal Champions League gespielt hat. Bei den Spielen im Training ging’s jeden Tag richtig zur Sache. Ohne Witz, da war fast immer die Gefahr einer Schlägerei. ­Dadurch habe ich vieles mitbekommen: Laufbereitschaft, Zweikampfverhalten – und niemals aufzugeben.

Heute haben Sie eine Vorbildfunktion. Warum braucht es Leitfiguren? Sind Professionalität und Wille nicht selbstverständlich?

Wissen Sie, jeder hat sein individuelles Limit. Einer kann sich gut quälen, für ­andere wird es schnell unbequem. Es ist wichtig, dass man ältere Spieler hat, die ­vorgeben, was in einer Mannschaft der Standard sein muss. Wenn ich mit über 30 immer alles gebe, dann kann ich das auch von einem Anfang-20-Jährigen ­verlangen. Auch ich bin manchmal müde, aber ich haue trotzdem alles raus. Der Rest ist Kommunikation. Im Spiel muss man schon mal sagen: Sorry, Junge, das reicht nicht!

Laut eines Berichts wird das Athletik­training neuerdings von Fitness-Coach Henrik Kuchno überwacht. Warum braucht es diese Kontrolle?

Das war überspitzt dargestellt. Jeder macht individuelle Übungen, Henrik ist dabei und zeigt uns immer wieder neue Dinge und Übungsformen. Das ist mehr Hilfe als Überwachung.

Sie haben in Ihrer Karriere in etlichen Mannschaftskonstellationen gespielt. Was zeichnet eine gute Teamchemie aus?

Man hat immer unterschiedliche Typen und menschliche Qualitäten. Wenn man 25 Typen in ein Zimmer steckt, merkt man viele positive, aber auch negative Dinge. Es macht Spaß mitzuerleben, wie man daraus eine Mannschaft zusammenbastelt. Wir haben dieses Jahr eine sehr gute Gruppe.

Lässt sich Teamchemie beeinflussen? Oder sind die Typen nun mal die Typen, die sie sind?

Wenn du Fußball-Profi bist, bist du Egoist. Aber du bist auch ein Team­spieler, selbst dann, wenn du einen Hang zum Einzelgänger hast. Ohne das hast du keine Chance in diesem Geschäft. Man hört zu, was die anderen sagen.

Kapitän Vedad Ibisevic wird nicht müde zu betonen, dass die jungen Spieler fleißig und bodenständig bleiben müssen. Ist das ­heutzutage ein Problem im Fußball?

Als ich jung war, lief es so: Wenn du zu vorlaut warst oder dich falsch verhalten hast, hast du auf die Fresse bekommen. Dann kamen im Training zwei Füße von älteren Spielern im Zweikampf an­geflogen, und dann hat man verstanden. Aber die Zeiten haben sich geändert. Früher kamen vielleicht zwei Spieler aus der Akademie, jetzt ist es bei uns gefühlt die halbe Mannschaft. Wir „älteren ­Herren“ sind inzwischen in der ­Unterzahl. Das ist auch gut so, aber man kann von den Älteren immer auch etwas lernen.